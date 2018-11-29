Українські воїни почали проводити навчання поблизу окупантів: репортаж з передової

Попри постійні обстріли, бійці Об'єднаних сил освоюють нову практику – навчання на самому нулі, де до окупантів лічені сотні метрів.

Бійці, які несуть службу під самісіньким Донецьком, розповідають про бойові будні.

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Ворог не мовчить ніколи, тож регулярно доводиться його втихомирювати.

Останнім часом сюди заїхали снайпери, які роблять прострілку зі снайперки. Але іноді буває, що стріляють або з Покемона, або з ПКМ, або просто з автомата,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Старий.

Проте тепер тут проводять навчання просто на передовій. За першої команди на вогневі точки за лічені хвилини прибігають бійці. Командування може вирішити провести такі заняття в будь-який момент, так само, як і ворог не попереджатиме про атаку. Навчання не припинять навіть через те, що вже кілька днів як терористи активізувались.

Разом із побратимами тут досвічений воїн на псевдо Фізрук. Позивний від професії – до війни він працював вчителем історії, та фізкультури. 59-річний воїн каже – в армії як у школі, треба спонукати побратимів до самовдосконалення.

За тренуваннями уважно стежить командир. Одразу проводить з особовим складом нараду й вносить корективи. Каже, на загал задоволений, але працювати треба й далі.

Так, особовий склад треба постійно тримати у бойовій готовності. З'являються деякі нюанси, які треба або поміняти, або докорегувати і є деякі питання особового складу. Ми прислухаємось до порад військових і вносимо зміни,

– розповів командир підрозділу ЗСУ Протон.

Нагадаємо, напередодні 24 канал повідомляв, що на передовій українські бійці випробували надсучасний безпілотник, який може здійснювати до 20 годин безперервного польоту з 15 кілограмами вантажу.