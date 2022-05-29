Украинских беженцев в Болгарии начали переселять из гостиниц: в МИДе объяснили ситуацию

Из гостиниц на побережье Черного моря стали переселять украинских беженцев. Это связано с началом туристического сезона в стране.

Такое решение приняло правительство Болгарии. Украинцев будут переселять в альтернативные места жительства.

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Украинцев не выбросили на улицу

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что в Болгарии начали переселять украинцев из гостиниц на побережье.

В связи с началом туристического сезона правительство Болгарии приняло решение о переселении украинских временно перемещенных лиц из гостиниц на побережье Черного моря в альтернативные места,

– отметил Николенко.

В то же время беженцы могут и дальше безвозмездно проживать в общежитиях, волонтерских центрах и других обустроенных для этого местах. По словам Николенко, тем украинцам, которые решили остаться в туристических отелях, предлагают льготные условия оплаты стоимости проживания.

"Посольство Украины в Болгарии взаимодействует с болгарскими властями для расселения наших граждан, обеспечения их прав и интересов", – подытожил представитель МИД.

Украинцы, бесплатно проживавшие в гостиницах Болгарии, должны покинуть номера до 31 мая.

В Болгарию с начала полномасштабной войны приехали около 202 тысяч украинцев. Сейчас в стране осталось почти 93,5 тысячи беженцев, среди которых 35 тысяч детей. Более 51 тысяч украинцев находятся на государственном содержании, а 84,3 тысяч – имеют статус временной защиты.

Украинских беженцев переселяют из гостиниц в Болгарии: видео

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Из Украины выехали уже более 6 миллионов человек, – ООН

С начала полномасштабного вторжения России из Украины уехали около 6 миллионов человек. Однако эта цифра может увеличиваться и дальше. Украинцы больше всего выезжают в:

Польшу – более 3,2 миллионов;

– более 3,2 миллионов; Румынию – около 900 тысяч;

– около 900 тысяч; Венгрию – 583 тысячи;

– 583 тысячи; Молдову – более 459 тысяч;

– более 459 тысяч; Словакию – почти 410 тысяч;

– почти 410 тысяч; Россию – более 785 тысяч;

– более 785 тысяч; Беларусь – более 27 тысяч.

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