Украинских беженцев лучше принимают из-за расизма, – Папа Франциск

Папа Франциск обеспокоен тем, что Запад принимает украинских беженцев лучше, чем из других частей света. Он намекнул, что все дело в расизме.

По словам понтифика, многие страны благосклоннее относятся к беженцам из Украины из-за войны. Такое заявление он сделал в интервью итальянскому общественному телевидению RAI.

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Украинских беженцев лучше принимают из-за расизма

Беженцы поделены. Первый класс и второй классы – по цвету кожи, независимо от того, происходите ли вы из развитой страны или неразвитой. Мы расисты. И это плохо,

– сказал Папа Римский.

Этим он объясняет то, что многие страны приняли беженцев с разрушенной войной Украины лучше, чем беженцев из других частей света.

Отказ от мира является большой проблемой

По данным ООН, более 4,7 миллионов украинцев покинули страну после полномасштабного вторжения России.

Одновременно он заявил, что признает право стран защищаться, но, по его словам, общий отказ от мира является большой проблемой.

Понтифик добавил, что весь мир живет идеей убийств друг друга из-за нужды во власти, безопасности, во многих вещах. Он понимает правительства, покупающие оружие, но не одобряет этого.

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