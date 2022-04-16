За словами понтифіка, багато країн прихильніше ставляться до біженців з України через війну. Таку заяву він зробив в інтерв'ю італійському громадському телебаченню RAI.

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Українських біженців краще приймають через расизм

Біженці поділені. Перший клас та другий класи – за кольором шкіри, незалежно від того, чи походите ви з розвиненої країни чи нерозвиненої. Ми расисти. І це погано,

– сказав Папа Римський.

Цим він пояснює те, що багато країн прийняли біженців зі зруйнованої війною України краще, ніж утікачів з інших частин світу.

Зверніть увагу! За даними ООН, понад 4,7 мільйона українців покинули країну після повномасштабного вторгнення Росії.

Відмова від миру є великою проблемою

Одночасно він заявив, що визнає право країн захищатися, але, за його словами, загальна відмова від миру є великою проблемою.

Понтифік додав, що увесь світ живе ідеєю вбивств один одного через потребу у владі, безпеці, у багатьох речах. Він розуміє уряди, які купують зброю, але не схвалює цього.