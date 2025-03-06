Трамп планирует в апреле лишить 240 тысяч украинцев в США статуса беженцев, – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, которые выехали из Украины после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В своем материале журналисты ссылаются на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, знакомых с этим вопросом.

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Украинских беженцев могут лишить правового статуса

Этот шаг, ожидаемый уже в апреле, станет кардинальным изменением политики в отношении украинцев, которая действовала во времена администрации Байдена.

Отмечается, что запланированное сворачивание программы временной защиты для украинцев происходило до того, как Трамп на прошлой неделе публично поссорился с Владимиром Зеленским.

Источники сообщили, что это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым было разрешено въехать в США в рамках временных гуманитарных программ условно-досрочного освобождения, начатых при администрации Байдена,

– объяснили в Reuters.

В то же время пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что пока ведомство не имеет никаких объявлений.

Напомним, в феврале стало известно, что администрация Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым разрешили въезд в США по программам времен Байдена. По словам чиновников, инициаторы такого шага ссылались на мошенничество и беспокойство безопасностью.