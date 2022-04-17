В украинских супермаркетах начали продавать "Джавелины" и "Мрии"

Самолет "Мрия" и Javelin уже стали символами несокрушимости украинцев и борьбы за независимость Украины. Поэтому многие креативные люди изображают эти предметы на своей продукции.

Фото с детскими игрушками в форме самого большого в мире самолета "Мрия" и противотанкового ракетного комплекса Джавелина опубликовала в своем твиттере украинская журналистка Ольга Токарюк.

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"Мрия" и "Джавелины": новые украинские игрушки. Я купила Мрию для своего ребенка, потому что каждый ребенок должен иметь Мрию,

– написала журналиста в своем твиттере.

Использование оригинального названия также практиковалось в Одесском зоопарке. Там прямо на глазах у посетителей зоопарка родился теленок – его назвали Джавелином. Теленок принадлежит к породе венгерской серой коровы.

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