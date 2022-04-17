Фото з дитячими іграшками у формі найбільшого у світі літака "Мрія" та протитанкового ракетного комплексу Джавеліна опублікувала у своєму твітері українська журналістка Ольга Токарюк.

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"Мрія" та "Джавеліни": нові українські іграшки. Я купила Мрію для своєї дитини, тому що кожна дитина повинна мати Мрію,

– написала журналіста у своєму твітері.

Використання оригінальної назви також практикували в Одеському зоопарку. Там прямо на очах у відвідувачів зоопарку народилося телятко – його назвали Джавеліном. Телятко належить до породи угорської сірої корови.

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