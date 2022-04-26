Украинских военнопленных оккупанты удерживают в пыточных под наблюдением сотрудников ФСБ

Украина получила от партнерских правозащитных организаций информацию о местах размещения украинских воинов, которых россияне взяли в плен.

Российские власти расселяют украинских пленных в колонии. В некоторых из них даже обустраивают отдельные застенки.

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Что известно о местах, в которых Россия держит украинских защитников

Оккупанты освободили следственный изолятор при исправительной колонии по Тульской области (поселок Комсомольский) для 100 украинских военнопленных. ФСБ провела администрации подробный инструктаж. Кроме того, сотрудники структуры также разместились в учреждении "работы" с пленными.

Также военнопленные ВСУ содержатся в колониях ГУФСИН России в Ростовской области. Для этих целей расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России – сейчас это фактически концлагеря для военнопленных, наполняемые захваченными на поле боя украинских солдат.

Контролем за военнопленными занимаются сотрудники ФСИН, ФСБ, Росгвардии и секретные агенты из числа осужденных-активистов, многих из которых этапировали из застенков других учреждений исполнения наказаний. Официального перепрофилирования тюрем в лагеря для военнопленных, как этого требует международное гуманитарное право, не было,

– сообщила Денисова.

Кроме того, для содержания украинских военнопленных Россия отвела "Вяземский концлагерь" СИЗО-2 (в Вязьме) УФСИН в Смоленской области. Его оборудуют под проведение пыток и получения информации из военнопленных. Украинцев будут содержать и в Малой психиатрической больнице при СИЗО – известной за пределами России застенки для "непокорных".

Также правозащитники сообщают о размещении украинцев в СИЗО-2 УФСИН по Брянской области (Новозыбков), СИЗО-2 Таганрога и СИЗО Москвы.

Это очередное нарушение Женевской конвенции

Венедиктова подчеркнула, что размещение украинских военнопленных в России грубо противоречит статьям 22, 97 Женевской конвенции 1949 об обращении с военнопленными.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений Россией прав граждан Украины,

– заявила омбудсменка.

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