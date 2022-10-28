Украинская разработка: военный эксперт объяснил преимущества беспилотника "Шарк"

БПЛА украинского производства "Шарк" способен корректировать огонь западных видов вооружения, в том числе и HIMARS. Это беспилотник уровня стандартов НАТО типа "Puma".

Соответствующий беспилотник за полгода разработала Укрспецсистемс. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Преимущества украинской "акулы"

С 2014 года компания выпустила два довольно неплохих БПЛА PD-1 и PD-2. Правда, у них есть двигатели внутреннего сгорания, в отличие от "акулы", который на электродвигателях.

Он может подойти на глубину фронта 60 километров, увидеть (цель – 24 канал), откорректировать огонь – не только HIMARS, а любой огонь в течение всего полета и вернуться назад.

– сказал Свитан.

Этот разведывательный БпЛА может находиться в воздухе в течение 2 часов и имеет ряд преимуществ, в частности:

дальность – 60 километров;

хорошая система визуального контроля с дальностью 5 км;

способность корректировать огонь западных видов вооружения, а именно HIMARS, Excalibur и почти всю артиллерию 155 калибра;

очень простое обслуживание. "Шарк" запускается с катапульты, а спускается на парашюте, то есть не нуждается во взлетных полосах.

Кроме того, вероятнее всего, "акула" дешевле натовской "Puma", которая стоит около 5 миллионов гривен. Это означает, что ВСУ смогут получить больше таких беспилотников, что очень важно для Украины.

Свитан рассказал о преимуществах украинского БпЛА "Шарк": смотрите видео

В Украине сбили ракету с помощью приложения "ЕПВО"

Украинские программисты разработали уникальное приложение для мобильных телефонов, которое помогает ликвидировать ракеты и дроны оккупантов. Известно, что благодаря "ЕПВО" 22 октября удалось сбить вражеский "Калибр".

Первая ликвидация захватнической ракеты произошла на Юге Украины. "Калибр" летел на очень низкой высоте, и из-за особенностей местного рельефа локаторы его не распознали. Однако благодаря бдительным гражданам удалось заметить ракету.

Они (местные – 24 канал) известили военных с помощью приложения "еПВО". Наши зенитчики за несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере, сбили "Калибр" с ПЗРК "Игла",

– написал IТ-шник Геннадий Сульдин.