"Око за око": Чмут рассказал, как украинские беспилотники Shark помогут на фронте

Украинские беспилотники Shark пригодятся на фронте. Они будут выполнять различные задачи по разведке и наведению артиллерии, РСЗО и т.д.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Ранее сообщалось о преимуществах беспилотника Shark.

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Самодостаточная система

Чмут отметил, что сейчас говорится о 25 комплексах. Это не просто беспилотники как изделия, это системы с автомобилем, где размещаются, транспортируются беспилотники. Система самодостаточна, имеет источник питания.

Будут корректировать артиллерию, будут искать врага, будут наводить высокоточное оружие, те же HIMARS,

– заметил руководитель благотворительного фонда "Повернись живим".

Око на око

Он продолжил, что есть проект "Око на око". Хотелось бы поскорее, чтобы туда поступали средства, и тогда можно было бы реализовать большее количество проектов. Есть специальный сайт, где показано, как накапливаются деньги.

"На всех информационных площадках есть ссылка, по которой можно перейти и сбросить средства без привязки к топливу. Поэтому это могут делать и пешеходы, не только водители на автозаправках "Окко", – подчеркнул Чмут.

Шарки передадут в зависимости от потребностей

По его словам, кому передадут шарки, будет решено совместно с Генштабом в зависимости от нужд фронта. Есть позиции, где они нужны больше всего. Есть позиции, где вообще нет беспилотников.

Есть графики отгрузки,

– подчеркнул руководитель благотворительного фонда "Повернись живим".

Изготовление беспилотника

Чмут рассказал, что время изготовления таких беспилотников зависит от того, как быстро удастся найти комплекты для него за границей. В мире есть несколько поставщиков, которых все знают. Если вы хотите самый лучший беспилотник, то и комплектов для него нужно больше.

"То решение, которое мы приобрели, недешевое. Очевидно, оно опирается на лучшие решения в нашей войне с 24 февраля и лучшие решения компании, производящей беспилотники с 2015 года", – сказал руководитель благотворительного фонда "Повернись живим".

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Закупки "Повернись живим"

Как он отметил, сейчас "Вернись живым" занимается закупкой ЗРК для ВСУ. Есть несколько проектов по вооружению. Также в работе большой проект на бронетехнику, а также проект "Хлопок в Москве".

Не спешим, и мы успеем. Подобные истории требуют очень холодного, взвешенного подхода, правильного технического решения и взвешенной коммуникации. Как показала эта война, ГУР и Минобороны умеют удивлять украинцев и умеют делать свою работу.

– подытожил Чмут.

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