"Око за око": Чмут рассказал, как украинские беспилотники Shark помогут на фронте
Украинские беспилотники Shark пригодятся на фронте. Они будут выполнять различные задачи по разведке и наведению артиллерии, РСЗО и т.д.
Об этом 24 каналу рассказал руководитель благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. Ранее сообщалось о преимуществах беспилотника Shark.
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Самодостаточная система
Чмут отметил, что сейчас говорится о 25 комплексах. Это не просто беспилотники как изделия, это системы с автомобилем, где размещаются, транспортируются беспилотники. Система самодостаточна, имеет источник питания.
Будут корректировать артиллерию, будут искать врага, будут наводить высокоточное оружие, те же HIMARS,
– заметил руководитель благотворительного фонда "Повернись живим".
Око на око
Он продолжил, что есть проект "Око на око". Хотелось бы поскорее, чтобы туда поступали средства, и тогда можно было бы реализовать большее количество проектов. Есть специальный сайт, где показано, как накапливаются деньги.
"На всех информационных площадках есть ссылка, по которой можно перейти и сбросить средства без привязки к топливу. Поэтому это могут делать и пешеходы, не только водители на автозаправках "Окко", – подчеркнул Чмут.
Шарки передадут в зависимости от потребностей
По его словам, кому передадут шарки, будет решено совместно с Генштабом в зависимости от нужд фронта. Есть позиции, где они нужны больше всего. Есть позиции, где вообще нет беспилотников.
Есть графики отгрузки,
– подчеркнул руководитель благотворительного фонда "Повернись живим".
Изготовление беспилотника
Чмут рассказал, что время изготовления таких беспилотников зависит от того, как быстро удастся найти комплекты для него за границей. В мире есть несколько поставщиков, которых все знают. Если вы хотите самый лучший беспилотник, то и комплектов для него нужно больше.
"То решение, которое мы приобрели, недешевое. Очевидно, оно опирается на лучшие решения в нашей войне с 24 февраля и лучшие решения компании, производящей беспилотники с 2015 года", – сказал руководитель благотворительного фонда "Повернись живим".
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Закупки "Повернись живим"
Как он отметил, сейчас "Вернись живым" занимается закупкой ЗРК для ВСУ. Есть несколько проектов по вооружению. Также в работе большой проект на бронетехнику, а также проект "Хлопок в Москве".
Не спешим, и мы успеем. Подобные истории требуют очень холодного, взвешенного подхода, правильного технического решения и взвешенной коммуникации. Как показала эта война, ГУР и Минобороны умеют удивлять украинцев и умеют делать свою работу.
– подытожил Чмут.
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