Смог ли украинский бизнес оправиться за год войны

Украинский бизнес беспрецедентно пострадал от полномасштабного вторжения России. Предприниматели несут убытки, но продолжают держаться на плаву. Мы узнали, каким стал для бизнеса первый военный год. Так что о сложностях и победах предпринимателей – читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Вывод новой продукции на рынок

Первая история – о большом производстве стационарных мангалов, грилей и барбекю Bona Grill из города-героя Чернигова. С начала полномасштабного вторжения производство оказалось на линии огня. По словам совладельца компании Антона Савинова, вернуться к работе команда смогла только в мае после того, как защитники выбили оккупантов из региона. Главной мотивацией было исполнение обязательства перед заказчиками.

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Основные вызовы, с которыми столкнулось производство, – это стремительный рост цен на сырье и сложности с ценообразованием. А также – персонал, ведь кто просто не смог выйти на работу по личным причинам, эвакуировался за границу или пошел защищать Украину на фронт. Но несмотря на все, по словам владельцев, люди продолжали заказывать продукцию, а команда – работать.

Также Bona Grill разработала линейку буржуек. Сконструировали все по минимальной себестоимости, чтобы продукт был доступен для людей.

Несмотря на войну в планах компании на 2023 год – выход на международный рынок в европейские страны и США.

Ассортимент под запрос рынка

Магазин предпринимателя Андрея Ковгана Kovmag за 9 лет ориентируется сразу на несколько товарных категорий:

в летний сезон основное направление – туризм и товары для отдыха,

в зимний – елки, гирлянды, аксессуары для праздника.

По словам предпринимателя, самым сложным периодом был первый месяц войны. Вернулись к работе весной, когда спрос начал восстанавливаться. Основными задачами для компании было удержать продажи, избежать стремительных падений и сохранить команду.

Ковган рассказал, что год войны сменил спрос на их продукцию. Раньше это были товары для музыки, дроны, коптеры, а теперь – LED-лампы, электропростыни, электроплиты, надувные кровати и т.д. Сейчас компания работает над новым направлением – аксессуары для автомобилей.

Уже в течение длительного времени 50 – 55% заказов – продажи онлайн. Этот показатель не изменился даже в кризисный год войны. Рентабельность маркетинговых инвестиций достаточно высока. Денежные средства, вложенные в рекламу, полностью окупаются, компания получает прибыль и может развиваться. Сейчас и уровни продаж, и условия обслуживания клиентов, и внутренняя работа с персоналом вышли на довоенный уровень.

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Рост продаж на 30%

На очереди – история интернет магазина товаров для спорта, фитнеса, туризма и отдыха FootShop с офисом в Одессе. С начала полномасштабного вторжения команда сосредоточилась на продаже тактических и военных товаров – разгрузочных жилетов, спальников, тактической обуви, перчаток, наколенников и т.д.

По словам основателя бизнеса Виктора Антосия, команда начала закрывать десятки запросов от военнослужащих и обеспечивала необходимым оснащением целые роты – товары для военных продавались буквально за минуты. В апреле – мае проанализировали ситуацию и уже на базе этого определили три основных шага для "выживания":

минимизировать риск потери продукции на складах,

оптимизировать процессы и нагрузки на персонал,

найти точки роста и расширить ассортимент.

За прошлый год ассортимент магазина расширился на 50%. В целом по результатам года продажи выросли на 30%.

Работа, несмотря на ракетные обстрелы

Еще одна история несокрушимости бизнеса – это оконная компания OPEN из Николаева, которая весь год работала под ракетными и артиллерийскими обстрелами.

Старший менеджер предприятия Иван Лысенков рассказал, что в первые три месяца войны было огромное падение спроса. Пока оккупанты наступали на Николаев, люди не решались тратить деньги и делать большие покупки. Летом рынок немного ожил, но заказывали в основном аксессуары вроде москитных сеток.

По словам Ивана, оконная фирма выстояла благодаря тому, что работала и не закрылась. Мастера выезжали на объекты в любое время и работали в сверхсложных условиях. На город ежедневно летели ракеты и снаряды, а команда принимала заказы, делала замеры, устанавливала оконные конструкции и балконные блоки.

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До начала полномасштабного вторжения большую часть заказов составляли дорогие энергоэффективные окна премиального класса. Сейчас же жители Николаева если и покупают окна и балконы, то в большинстве своем самые дешевые конструкции. Финансовые ресурсы людей иссякли. Естественно, это сказывается на продажах, они уменьшились на 60 – 70%.

Николаевщина сильно пострадала от обстрелов. Повреждения получили более 7 тысяч жилых домов, предприятий и административных зданий. Когда пришла осень, и температура начала снижаться, люди были вынуждены устанавливать оконные системы. Поэтому в ноябре – декабре 2022 года был всплеск, а с начала 2023 года спрос снова немного упал. В то же время, около 80% заказов, как и до полномасштабного вторжения, компания получает через OLX.

Потеряли 90% клиентов, но перезапустились

Также расскажу о компании по продаже и аренде кофейного оборудования "Кофемания", как пример полного перезапуска бизнеса. До начала полномасштабного вторжения команда базировалась в Харькове, имела сеть кафе и была сфокусирована на услугах аренды и обслуживания кофейного оборудования на локальном рынке.

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После 24 февраля ситуация кардинально поменялась. Бизнес в Харькове остановился, компания лишилась 90% клиентов и основных источников прибыли. Основатель и владелец "Кофемании" Андрей Голляк рассказал, что в критический момент именно продажи онлайн спасли его бизнес. Через несколько месяцев география клиентов расширилась – были звонки и покупки из разных областей. Пошло движение и товарооборот.

В итоге хочу сказать, что конечно, в условиях войны, трудно рассчитывать на ощутимый экономический подъем, однако не стоит складывать руки и это доказывают вышеуказанные кейсы предпринимателей. Следует продолжать работать на своем месте. Победа обязательно наступит, а с ней и восстановление, повышение благосостояния и новые перспективы развития бизнеса.