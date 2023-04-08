Виведення нової продукції на ринок

Перша історія – про велике виробництво стаціонарних мангалів, грилів і барбекю Bona Grill із міста-героя Чернігова. Від початку повномасштабного вторгнення виробництво опинилися на лінії вогню. За словами співвласника компанії Антона Савінова, повернутися до роботи команда змогла тільки в травні після того, як захисники вибили окупантів із регіону. Головною мотивацією було виконання зобов'язання перед замовниками.

Цікаво Чим будуть зайняті росіяни у день перемоги України

Основні виклики, з якими зіштовхнулося виробництво – це стрімке зростання цін на сировину та складнощі з ціноутворенням. А також – персонал, адже хтось просто не зміг вийти на роботу з особистих причин, евакуювався за кордон або пішов боронити Україну на фронт. Та попри все, за словами власників, люди продовжували замовляти продукцію, а команда – працювати.

Також Bona Grill розробила лінійку буржуйок. Сконструювали все за мінімальною собівартістю, щоб продукт був доступний для людей.

Попри війну в планах компанії на 2023 рік – вихід на міжнародний ринок, до європейських країн і США.

Асортимент під запит ринку

Магазин підприємця Андрія Ковгана Kovmag за 9 років орієнтується одразу на кілька товарних категорій:

в літній сезон основний напрям – туризм і товари для відпочинку,

в зимовий – ялинки, гірлянди, аксесуари для свята.

За словами підприємця, найскладнішим періодом був перший місяць війни. Повернулися до роботи навесні, коли попит почав відновлюватися. Основними завданнями для компанії були втримати продажі, уникнути стрімких падінь і зберегти команду.

Ковган розповів, що рік війни змінив попит на їхню продукцію. Раніше це були товари для музики, дрони, коптери, а тепер – LED-лампи, електропростирадла, електроплити, надувні ліжка тощо. Зараз компанія працює над новим напрямом – аксесуари для автомобілів.

Вже протягом тривалого часу 50 – 55% замовлень – це продажі онлайн. Цей показник не змінився навіть у кризовий рік війни. Рентабельність маркетингових інвестицій досить висока. Кошти, вкладені в рекламу, повністю окупаються, компанія отримує прибуток і може розвиватися. Зараз і рівні продажів, і умови обслуговування клієнтів, і внутрішня робота з персоналом – вийшли на довоєнний рівень.

Читайте також Не 150 тисяч мобілізованих росіян: що насправді може ускладнити ситуацію на фронті

Ріст продажів на 30%

На черзі – історія інтернет-магазину товарів для спорту, фітнесу, туризму та відпочинку FootShop з офісом в Одесі. З початку повномасштабного вторгнення команда зосередилася на продажу тактичних та військових товарів – розвантажувальних жилетів, спальників, тактичного взуття, рукавичок, наколінників тощо.

За словами засновника бізнесу Віктора Антосія, команда почала закривати десятки запитів від військовослужбовців і забезпечувала необхідним оснащенням цілі роти – товари для військових продавалися буквально за хвилини. У квітні – травні проаналізували ситуацію і вже на базі цього визначили три основні кроки для "виживання":

мінімізувати ризик втрати продукції на складах,

оптимізувати процеси та навантаження на персонал,

знайти точки росту та розширити асортимент.

Так, за минулий рік асортимент магазину розширився на 50%. Загалом за результатами року продажі виросли на 30%.

Робота попри ракетні обстріли

Ще одна історія незламності бізнесу – це віконна компанія OPEN з Миколаєва, яка весь рік працювала під ракетними й артилерійськими обстрілами.

Старший менеджер підприємства Іван Лисенков розповів, що в перші три місяці війни було величезне падіння попиту. Доки окупанти наступали на Миколаїв, люди не наважувалися витрачати гроші та робити великі купівлі. Влітку ринок трошки ожив, але замовляли здебільшого аксесуари на кшталт москітних сіток.

За словами Івана, віконна фірма вистояла завдяки тому, що працювала та не зачинилась. Майстри виїжджали на об'єкти в будь-який час та працювали у надскладних умовах. На місто ледь не щодня летіли ракети та снаряди, а команда приймала замовлення, робила заміри, встановлювала віконні конструкції та балконні блоки.

Важливо Путіна покарають навіть у разі його перемоги: до чого тут приклад Косова

До початку повномасштабного вторгнення велику частку замовлень складали дорогі енергоефективні вікна преміального класу. Зараз же мешканці Миколаєва якщо й купують вікна та балкони, то здебільшого найдешевші конструкції. Фінансові ресурси людей вичерпалися. Звісно, це позначається на продажах, вони зменшилися на 60 – 70%.

Миколаївщина дуже постраждала від обстрілів. Пошкоджень зазнали понад 7 тисяч житлових будинків, підприємств і адміністративних будівель. Коли прийшла осінь, і температура почала знижуватися, люди були вимушені встановлювати віконні системи. Тому в листопаді – грудні 2022 року був сплеск, а з початку 2023 року попит знову трохи впав. Водночас близько 80% замовлень, як і до повномасштабного вторгнення, компанія отримує через OLX.

Втратили 90% клієнтів, але перезапустилися

Також розповім про компанію з продажу та оренди кавового обладнання "Кофеманію", як приклад повного перезапуску бізнесу. До початку повномасштабного вторгнення команда базувалася у Харкові, мала мережу кав'ярень та була сфокусована на послугах оренди й обслуговування кавового обладнання на локальному ринку.

Рекомендуємо Арешт і суд над Трампом: що буде далі та як це вплине на його президентські амбіції

Після 24 лютого ситуація кардинально змінилася. Бізнес у Харкові зупинився, компанія втратила 90% клієнтів та основні джерела прибутку. Засновник і власник "Кофеманії" Андрій Голляк розповів, що у критичний момент саме продажі онлайн врятували його бізнес. За декілька місяців географія клієнтів розширилася – були дзвінки та купівлі з різних областей. Пішов рух коштів і товарооборот.

У підсумку хочу сказати, що звичайно, в умовах війни, важко розраховувати на відчутний економічний підйом, проте не варто складати руки і це доводять вищенаведені кейси підприємців. Слід продовжувати працювати на своєму місці. Перемога обов'язково настане, а з нею і відновлення, підвищення добробуту та нові перспективи для розвитку бізнесу.