Думали ему "гайки": снайпер чудом выжил после двух прямых попаданий FPV

На фронте даже один прямой удар FPV часто не оставляет бойцу шансов, а после второго живым уже почти никого не ждут. Но в одном из украинских подразделений произошел случай, который удивил даже тех, кто давно воюет и видел самые тяжелые бои.

Главный сержант роты снайперов специального назначения Николай "Раптор" в эфире 24 Канала рассказал о военном, который пережил два прямых попадания FPV и все же смог подняться. По его словам, после каждого удара казалось, что бойцу уже не помочь, но дальше события развивались совсем иначе.

Как боец выжил после двух прямых попаданий FPV?

Раптор, говоря о реалиях войны на передовой, объяснил, что даже бегство от FPV еще не означает спасения. Если боец успевает заскочить в блиндаж, по позиции часто сразу начинает работать артиллерия, а посадки вокруг уже почти срезаны до основания. Поэтому человек в укрытии думает не о передышке, а о том, сколько еще выстоит этот блиндаж и хватит ли сил снова выскакивать наружу под дронами.

Попробуй выжить. Попробуй месяц побегать от FPV. Ты сбежал от них, запригнулся в блиндаж, думаешь: "Фух, слава Господу Иисусу Христу". А тебя начинают тупо засаживать артой. И ты сидишь, думаешь, сколько проживу я и сколько проживет этот блиндажик,

– рассказал он.

Больше всего его поразил боец с позывным Сектор. На экране было видно, как FPV попала в него прямо в лоб, и все выглядело так, будто шансов уже не осталось. Но через несколько минут тот поднялся, вышел в радиоэфир и в состоянии контузии смог только спросить, кто он, а дальше начал выполнять команды и бежать с посадки к эвакуации.

Я смотрю, думаю: "Ну все, размотало пацана". Три минуты – он встает, выходит в радиоэфир,

– сказал Раптор.

Когда Сектор уже выбегал из посадки, в него попала еще одна FPV, на этот раз в бок. После второго попадания все уже были уверены, что он не поднимется. На экране было видно, как он лежит без движения, а вокруг все горит, и несколько минут это выглядело как конец. Но потом боец снова поднялся, вышел на связь и начал выполнять команды, хотя еще не до конца понимал, где он и что с ним произошло.

Я сижу, думаю: ну все, гайки пацану. Жалко, капец, чувак только что одну пережил. Три минуты на него смотрю, думаю, уже аж слезы начинают проступать. И тут я смотрю, эта живучая тварь поднимается. Говорим: "Как ты?" Она говорит: "Нормально". "Бежать можешь?" "Да". "Так беги, чувак". Я смотрю, а он тупо марафонит,

– рассказал Раптор.

Машина на тот момент уже подходила под самую посадку, хотя подъезжать так близко было очень рискованно, тем более вечером. Группу быстро рассредоточили, водитель не стал глушить двигатель и крутился на месте, чтобы не превратиться в легкую цель. Сектору надо было еще добежать несколько сотен метров, но он дотянул до точки, а когда все прыгнули в авто и начали отходить, их еще догнала одна FPV. Несмотря на это, группа выехала живой.

Как Сектор стал Железнобоким

На стабпункте после этой эвакуации ждали значительно худшей картины, потому что два прямых попадания FPV обычно не оставляют человеку такого шанса. Раптор сразу связался с медиком и предупредил, что к нему везут бойца, который пережил два удара, поэтому просил внимательно его посмотреть. Но уже после осмотра выяснилось, что самым серьезным последствием оказался ожог, и даже это в подразделении восприняли как нечто почти невероятное.

Я звоню медику, говорю: "Посмотри его, потому что два прямых попадания FPV". А он потом говорит: "Тогда у тебя очень крепкий парень",

– рассказал Раптор.

После капельницы и обезболивающего Сектор, по его словам, не собирался выбывать надолго и говорил, что может дальше работать. Уже на базе из этой истории сделали отдельный момент для всего подразделения, потому что бойца, которого несколько минут считали погибшим, все видели перед собой живым. Именно тогда Раптор и объявил, что отныне у Сектора будет новое имя, которое лучше любых объяснений описывает то, что с ним произошло.

Говорю: "Мужики, у нас больше нет Сектора". А он стоит и смеется. И тогда я говорю: "Отныне я нарекаю его официально Сектор Железнобокий",

– сказал он.

После этого в подразделении уже шутили, что такого бойца можно самого отправлять на позиции, потому что после двух FPV он все равно поднимается и бежит дальше.

