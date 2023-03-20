Всего за 5 минут: украинский защитник "Бусинка" сбил с автомата два российских дрона

Украинский боец Луганской терробороны с позывным "Бусинка" сбил два российских разведывательных дрона. Военный обезвредил два дрона всего за 5 минут.

Боец Луганской отдельной бригады территориальной обороны (111 бригада) рассказал, что сначала к ним на позицию прилетел вражеский дрон, круживший вокруг них около 20 минут. По словам бойца, он с "Дедом" решили по нему стрелять.

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Вражеский дрон кружил вокруг позиций украинских военных

"Бусинка" говорит, что они долго гонялись за дроном и сам боец потратил около 20 патронов. Ему удалось сбить дрон из автомата, попав в корпус между двумя датчиками. Дрон упал без дыма и даже батарея осталась цела.

Приблизительно через 5 минут, как рассказал "Бусинка", на их позиции прилетел новый дрон врага, скорее всего, искать тот, что наши воины сбили.

Боец "Бусинка" сбил два дрона окупантов за 5 минут: смотрите видео

Бусинка признался, что сначала думал, что это украинский дрон. Но "Дед" кричал ему убегать, ведь дрон спускался и был риск, что он сбросит какое-нибудь взрывное устройство.

Второй дрон падал с огнем

Второй дрон бойцу терроборону удалось сбить, попав в батарею, в результате чего летательный аппарат загорелся в воздухе. "Падал красиво, с огнем и дымом", – говорит Бусинка.

Он отметил, что первый дрон прятался за деревьями и летал выше. Зато второй из-за того, что искал предыдущий дрон, спустился и летал над лужайкой.

"Бусинка" объясняет, что если дрон летает выше сосен на 10 метров, то его можно сбить. Зато попасть во все, что летает выше – тяжело. Боец подчеркнул, что он четко целился в дрон и попал.

"Когда они летают низко, их сбить просто. Главное знать, как пристрелено ваше оружие", – объяснил боец терробороны.