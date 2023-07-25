Украинский беспилотник Sirko запустили в серийное производство: технические характеристики БпАК
Источник:Укринформ
Первый украинский разведывательный беспилотный авиационный комплекс Sirko был запущен в серийное производство. Его разработали харьковские инженеры при поддержке инженеров из других областей.
Более того, вскоре компания-разработчик представит другу версию этого БпАК. Об этом на презентации беспилотников украинского производства "Злые Птички Демо День" рассказал председатель наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко.
Достойно внимания Украина может стать крупнейшим производителем оружия в Европе: какие достижения в Минстратегпром
Серийное производство уже идет
Он отметил, что производство беспилотных авиационных комплексов Sirko уже идет. При этом удалось наладить связи с изготовителями нужных комплектующих. Речь идет не только о китайских, но и израильских, канадских, тайваньских и других стран производителей.
Наконец-то можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас оно идет,
– сказал Криничко.
Также он заявил, что продолжается и работа над второй версией разведывательного беспилотника, который представят уже через несколько недель. Кроме того, компания продолжает разрабатывать ударную версию беспилотника.
Sirko уже может летать на передовых позициях фронта
Как сообщил Игорь Криничко, комиссия от Минобороны Украины около недели назад приняла решение предоставить доступ к эксплуатации БпАК Sirko в войсках. Однако поскольку сегодня о государственной закупке комплексов речь не идет, то их закупают для военных за волонтерские средства. Также компания-производитель и сама собирает средства на 200 комплексов Sirko для нужд военных.
Сейчас идет кодификация. На мой взгляд, у государства в этих условиях не все гладко, но я вижу, что работает в этом направлении очень тщательно,
– сказал он.
Более того, опробовать Sirko в деле уже смогли защитники Украины в Херсонской, Николаевской областях и на Купянском направлении. Так, по словам Криничко, в течение июня для военных отгрузили около сотни комплексов. При этом мощности позволяют производить 800-1000 в месяц.
Соответственно от военных разработчики уже собрали отзывы о практическом использовании – некоторые говорят, что все работает хорошо, некоторые замечают, что эта разработка не для инженеров или конструкторов, а некоторые предлагают модификации.
Когда мне звонят и говорят: "А вот так было бы лучше, а можно добавить это?" – это нужно, это мотивация для нас. Мы работаем, совершенствуемся. Через несколько недель представим уже Sirko 2,
– рассказал Криничко.
Как выглядит БПЛА Sirko / Gwara Media, Укринформ
Технические характеристики Sirko
Как отметили на сайте производителя, разведывательный БПЛА Sirko способен найти вражеское гнездо на расстоянии в 65 километров и вернуться назад. А в 25 километрах от оператора он может передавать потоковое видео.
При этом сам беспилотник достаточно компактен – длина его крыла достигает 90 сантиметров, а взлетный вес – всего 1,4 килограмма. Соответственно, как уверяют разработчики, на рабочей высоте в 200-800 метров его совсем не видно невооруженным глазом. А благодаря тому, что Sirko на 90% сделан из полимерных радиопрозрачных материалов, очень усложняется и возможность его обнаружения методом радиолокации.
Кроме того, благодаря использованию электродвигателя его на рабочей высоте в 200–800 метров тоже совсем не слышно. Незаметности добавляет и то, что Sirko может производить разведку без каких-либо излучений. Оператор задает маршрут полета, после чего производится разведка с записью информации с текущими координатами на бортовое устройство. При этом, как заявляют производители, Sirko дает четкое изображение даже в сумерках.
Однако если его "каким-то невероятным образом" обнаружат враги и применят против БПЛА GPS-глушитель, то дрон благодаря инерционному протоколу вернется на начальную точку без использования GPS.
Общие технические характеристики БПЛА:
- продолжительность полета – около 90 минут,
- рабочая высота для разведки – 500-800 метров,
- максимальная высота – 1000 метров,
- крейсерская скорость – 21 метр в секунду,
- максимальная скорость – 34 метра в секунду,
- максимальная протяженность маршрута – 110-130 километров,
- видеокамера – цифровая с качеством изображения 4K.
БПЛА Sirko и его возможности: смотрите видео