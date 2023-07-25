Украинский беспилотник Sirko запустили в серийное производство: технические характеристики БпАК

Первый украинский разведывательный беспилотный авиационный комплекс Sirko был запущен в серийное производство. Его разработали харьковские инженеры при поддержке инженеров из других областей.

Более того, вскоре компания-разработчик представит другу версию этого БпАК. Об этом на презентации беспилотников украинского производства "Злые Птички Демо День" рассказал председатель наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко.

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Серийное производство уже идет

Он отметил, что производство беспилотных авиационных комплексов Sirko уже идет. При этом удалось наладить связи с изготовителями нужных комплектующих. Речь идет не только о китайских, но и израильских, канадских, тайваньских и других стран производителей.

Наконец-то можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас оно идет,

– сказал Криничко.

Также он заявил, что продолжается и работа над второй версией разведывательного беспилотника, который представят уже через несколько недель. Кроме того, компания продолжает разрабатывать ударную версию беспилотника.

Sirko уже может летать на передовых позициях фронта

. Мероприятие "Злые Птички Демо День", организованное фондом Dignitas , прошел в Харькове 24 июля. На мероприятии собралось около 50 производителей БПЛА, 24 из которых продемонстрировали свои изделия представителям волонтерских организаций и социально ответственного бизнеса.

Как сообщил Игорь Криничко, комиссия от Минобороны Украины около недели назад приняла решение предоставить доступ к эксплуатации БпАК Sirko в войсках. Однако поскольку сегодня о государственной закупке комплексов речь не идет, то их закупают для военных за волонтерские средства. Также компания-производитель и сама собирает средства на 200 комплексов Sirko для нужд военных.

Сейчас идет кодификация. На мой взгляд, у государства в этих условиях не все гладко, но я вижу, что работает в этом направлении очень тщательно,

– сказал он.

Более того, опробовать Sirko в деле уже смогли защитники Украины в Херсонской, Николаевской областях и на Купянском направлении. Так, по словам Криничко, в течение июня для военных отгрузили около сотни комплексов. При этом мощности позволяют производить 800-1000 в месяц.

Соответственно от военных разработчики уже собрали отзывы о практическом использовании – некоторые говорят, что все работает хорошо, некоторые замечают, что эта разработка не для инженеров или конструкторов, а некоторые предлагают модификации.

Когда мне звонят и говорят: "А вот так было бы лучше, а можно добавить это?" – это нужно, это мотивация для нас. Мы работаем, совершенствуемся. Через несколько недель представим уже Sirko 2,

– рассказал Криничко.

Как выглядит БПЛА Sirko / Gwara Media, Укринформ

Технические характеристики Sirko

Как отметили на сайте производителя, разведывательный БПЛА Sirko способен найти вражеское гнездо на расстоянии в 65 километров и вернуться назад. А в 25 километрах от оператора он может передавать потоковое видео.

При этом сам беспилотник достаточно компактен – длина его крыла достигает 90 сантиметров, а взлетный вес – всего 1,4 килограмма. Соответственно, как уверяют разработчики, на рабочей высоте в 200-800 метров его совсем не видно невооруженным глазом. А благодаря тому, что Sirko на 90% сделан из полимерных радиопрозрачных материалов, очень усложняется и возможность его обнаружения методом радиолокации.

Кроме того, благодаря использованию электродвигателя его на рабочей высоте в 200–800 метров тоже совсем не слышно. Незаметности добавляет и то, что Sirko может производить разведку без каких-либо излучений. Оператор задает маршрут полета, после чего производится разведка с записью информации с текущими координатами на бортовое устройство. При этом, как заявляют производители, Sirko дает четкое изображение даже в сумерках.

Однако если его "каким-то невероятным образом" обнаружат враги и применят против БПЛА GPS-глушитель, то дрон благодаря инерционному протоколу вернется на начальную точку без использования GPS.

Общие технические характеристики БПЛА:

продолжительность полета – около 90 минут,

рабочая высота для разведки – 500-800 метров,

максимальная высота – 1000 метров,

крейсерская скорость – 21 метр в секунду,

максимальная скорость – 34 метра в секунду,

максимальная протяженность маршрута – 110-130 километров,

видеокамера – цифровая с качеством изображения 4K.

БПЛА Sirko и его возможности: смотрите видео