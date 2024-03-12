Еще один шаг к КНДР: как в России освещали церемонию "Оскар"

Украинский фильм впервые стал лауреатом "Оскара". Престижную международную кинопремию получила украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе". В то же время российские пропагандисты проигнорировали это событие мирового масштаба.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что не стоит относительно этого важного события употреблять слово "победа", ведь в фильме речь идет о трагических событиях войны. Кроме того, город Мариуполь в результате боевых действий был полностью разрушен.

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Это выглядело дико

Как справедливо сказал режиссер фильма Мстислав Чернов, что он лучше бы не снимал этот фильм и не получал "Оскар", но при этом, чтобы Россия не нападала на Мариуполь и не погибали бы украинцы. Он также осознавал, по мнению политтехнолога, что это не совсем "победа".

"Когда ведущие церемонии представляли фильм "20 дней в Мариуполе", они улыбались, ведь привыкли так реагировать на победителей в номинации. Но это выглядело немного дико. Когда же вышли украинцы – авторы фильма, в черных костюмах и нарядах, возникла гордость за них. Они сказали трагические слова, а не выражали радость по поводу получения "Оскара", – подчеркнул Шейтельман.

Учредят собственную премию "Оскар"

Российские пропагандисты сделали вид, что не только украинский фильм не стал лауреатом "Оскар", но и что и самой церемонии награждения не было.

Россияне рассказывали о своих фильмах. Вместо "20 дней в Мариуполе" у них есть "10 дней весны" – лента об Украине. А "Оскара" будто не существовало. Когда сравниваем Россию с Северной Кореей, насколько они близки, то это еще один ее шаг к КНДР,

– отметил политтехнолог.

Михаил Шейтельман вспомнил, что когда-то сборная Северной Кореи вышла в финальную часть Чемпионата мира по футболу, тогда в местных СМИ освещался этот турнир. После каждого матча, в котором участвовала сборная КНДР, сообщалось, что она победила, хотя команда проигрывала.

"Так и российские пропагандисты будут рассказывать, что их фильмы будут побеждать в номинациях на "Оскар". Или же сами учредят российский аналог "Оскара" и будут им сами себя награждать", – предположил Михаил Шейтельман.

Украинский фильм впервые стал лауреатом "Оскара": что известно

Документальный фильм режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил награду в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". 96 церемония вручения "Оскара" состоялась 11 марта.

Во время своего выступления на церемонии Мстислав Чернов отметил, что лучше бы этой награды не было, как и самого фильма, как и российской агрессии.

В то же время во время из международной телеверсии церемонии награждения был вырезан момент награждения украинских кинематографистов. Впоследствии в компании Disney Entertainment объяснили, что этот момент не был включен в сокращенную международную телеверсию из-за временных ограничений.

Отреагировали на получение Украиной "Оскара" пропагандисты. На российских телеканалах этот факт проигнорировали. А спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что ему нечего сказать по "Оскару" для украинского фильма.