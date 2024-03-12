Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що не варто щодо цієї важливої події вживати слово "перемога", адже у фільмі йдеться про трагічні події війни. Крім того, місто Маріуполь внаслідок бойових дій було вщент зруйновано.

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Це виглядало дико

Як справедливо сказав режисер фільму Мстислав Чернов, що він краще б не знімав цей фільм і не отримував "Оскар", але щоб при цьому Росія не нападала на Маріуполь і не гинули б українці. Він також усвідомлював, на думку політтехнолога, що це не зовсім "перемога".

"Коли ведучі церемонії представляли фільм "20 днів в Маріуполі", вони посміхались, адже звикли так реагувати на переможців у номінації. Але це виглядало трохи дико. Коли ж вийшли українці – автори фільму, у чорних костюмах і вбранні, виникла гордість за них. Вони сказали трагічні слова, а не виражали радість з приводу отримання "Оскара", – наголосив Шейтельман.

Заснують власну премію "Оскар"

Російські пропагандисти удавали, що не тільки український фільм не став лауреатом "Оскар", але й що й самої церемонії нагородження не було.

Росіяни розповідали про свої фільми. Замість "20 днів в Маріуполі" у них є "10 днів весни" – стрічка про Україну. А "Оскара" ніби не існувало. Коли порівнюємо Росію з Північною Кореєю, наскільки вони близькі, то це ще один її крок до КНДР,

– зауважив політтехнолог.

Михайло Шейтельман згадав, що колись збірна Північної Кореї вийшла у фінальну частину Чемпіонату світу з футболу, тоді у місцевих ЗМІ висвітлювався цей турнір. Після кожного матчу, в якому брала участь збірна КНДР, повідомлялось, що вона перемогла, хоча команда програвала.

"Так і російські пропагандисти будуть розповідати, що їхні фільми перемагатимуть у номінаціях на "Оскар". Або ж самі заснують російський аналог "Оскара" і будуть їм самі себе нагороджувати", – припустив Михайло Шейтельман.

Важливо! У фільмі "20 днів в Маріуполі" розповідається про події в місті з перших днів російської окупації. У картині показано, як у Маріуполі виживали люди без їжі та тепла, зафіксовані злочини окупантів та болючі втрати. Знімальна група перебувала в окупованому місті впродовж 20 днів і фільмувала події. З погіршенням ситуації в Маріуполі, вони евакуювались.

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