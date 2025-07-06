Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ в его телеграм-канале.

К слову День Военно-морских сил ВСУ: в Одессе развернули рекордный флаг по случаю праздника

Что сказал Сырский о состоянии украинского военного флота

Александр Сырский отметил, что Украина была, есть и будет морской державой. Генерал отметил, что украинские военно-морские традиции имеют тысячелетнюю глубину: от княжеских флотилий Руси и запорожских чаек до флота Украинской Народной Республики, который поднял сине-желтые флаги на Черном море более ста лет назад.

С началом полномасштабного вторжения России наши Военно-морские силы стали одним из ключевых факторов украинской устойчивости. Вместе с вами мы не дали агрессору высадить десант в Одессе. Отбили Змеиный. Потопили "Москву". В целом уничтожили или повредили 28 вражеских кораблей и одну подводную лодку. Поразили штаб российского флота в Севастополе. Обеспечили безопасность зернового коридора. Защитили судоходство в северо-западной части Черного моря,

– отметил Сырский.

Генерал отметил, что враг пытался отрезать Украину от моря и подорвать экономику. Но в конце концов – украинцы отодвинули оккупантов от наших берегов.

"Феномен этой войны в том, что Украина, имея ограниченный надводный флот, превратила некогда грозный черноморский флот России на флотилию, которая прячется в бухтах Новороссийска. Вражеский флот фактически устранен из Крыма. И значительная часть этой победы – заслуга Военно-морских сил Украины", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что сегодня ВМС Украины – это беспилотные надводные и подводные системы, береговая оборона, морская пехота, которая держит горячие участки фронта на суше и эффективно атакует, высокоточное оружие, технологии, которые не только отвечают вызовам, но и формируют будущее.

Сырский почтил память тех украинских моряков, которые положили свои жизни за независимость нашего государства в войне против российского агрессора. Генерал также поблагодарил воинов Военно-морских сил за службу Украине, верность присяге, стойкость и профессионализм.