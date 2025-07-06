Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ у його телеграм-каналі

До слова День Військово-Морських Сил ЗСУ: в Одесі розгорнули рекордний прапор з нагоди свята

Що сказав Сирський про стан українського військового флоту

Олександр Сирський наголосив, що Україну була, є і буде морською державою. Генерал зазначив, що українські військово-морські традиції мають тисячолітню глибину: від княжих флотилій Русі та запорозьких чайок, до флоту Української Народної Республіки, який підняв синьо-жовті прапори на Чорному морі понад сто років тому.

З початком повномасштабного вторгнення Росії наші Військово-Морські Сили стали одним із ключових чинників української стійкості. Разом із вами ми не дали агресору висадити десант в Одесі. Відбили Зміїний. Потопили "Москву". Загалом знищили або пошкодили 28 ворожих кораблів та один підводний човен. Уразили штаб російського флоту у Севастополі. Забезпечили безпеку "зернового коридору". Захистили судноплавство у північно-західній частині Чорного моря,

– зазначив Сирський.

Генерал зауважив, що ворог намагався відрізати Україну від моря та підірвати економіку. Та зрештою – українці відсунули окупантів від наших берегів.

"Феномен цієї війни в тому, що Україна, маючи обмежений надводний флот, перетворила колись грізний чорноморський флот Росії на флотилію, яка ховається в бухтах Новоросійська. Ворожий флот фактично усунуто з Криму. І значна частина цієї перемоги – заслуга Військово-Морських Сил України", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Він підкреслив, що сьогодні ВМС України – це безпілотні надводні й підводні системи, берегова оборона, морська піхота, яка тримає найгарячіші ділянки фронту на суходолі та ефективно атакує, високоточна зброя, технології, які не лише відповідають викликам, а й формують майбутнє.

Сирський вшанував пам'ять тих українських моряків, які поклали свої життя за незалежність нашої держави у війні проти російського агресора. Генерал також подякував воїнам Військово-Морських сил за службу Україні, вірність присязі, стійкість та професіоналізм.