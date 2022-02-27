Украинский гимн в Лондонской филармонии: зал аплодировал стоя
Источник:НВ
Оркестр Лондонской филармонии поддержал Украину в борьбе с Россией. Зал радостно принял инициативу музыкантов.
Весь мир осуждает коварное нападение России на Украину. Акции в поддержку наших сил, которые мужественно и преданно защищающих свою землю от оккупантов, проходят во всех уголках планеты.
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Украинский гимн от оркестра Лондонской филармонии
Оркестр Лондонской филармонии также решил заявить о поддержке Украины в это тяжелое время. Перед концертом музыканты сыграли гимн нашего государства.
Перформанс оркестра и "Ще не вмерла Україна" сорвали овации – зал аплодировал стоя.
В Лондонской филармонии украинскому гимну аплодировали стоя: видео
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