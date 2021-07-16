Украинского будет больше: начали действовать новые нормы языкового закона
Источник:сайт языкового омбудсмена
С 16 июля 2021 внедряются новые нормы использования украинского. Государственного станет больше в публичной сфере: в частности это касается культуры, развлечений, книгоиздания.
Именно два года назад – 16 июля 2019 года вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Сейчас вступают в действие его новые нормы.
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Где именно украинского языка будет больше
Станет больше украинского в сфере культуры и развлечений, туризме, книгоиздательстве, кинопроизводстве, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении.
Сфера культуры
Культурные мероприятия и концерты
С 16 июля все:
- шоу-программы,
- культурно-художественные,
- развлекательные,
- зрелищные мероприятия должны быть на украинском.
Исключения предусмотрены лишь для песен и фонограмм, а также в случае если применение негосударственного языка требует творческий замысел организатора.
Выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.
Также объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных мероприятиях и входных билетах должны быть написаны на государственном языке.
С 16 июля все спектакли на другом, чем государственный языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным способом.
Музеи
С 16 июля языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация должна подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается, но на условиях приоритетности представления информации на украинском.
Экскурсии
Языком туристического и экскурсионного обслуживания становится исключительно украинский. На другом языке могут осуществлять туристическое или экскурсионное обслуживание только для иностранцев и лиц без гражданства.
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Кино и сериалы
С 16 июля языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является украинский. Фильмы, созданные на иностранном языке, распространяются и демонстрируются, в том числе и на телевидении, дублированными или озвученными на государственном языке.
Наряду с украинским фильмы могут содержать аудиодорожки на других языках. О показе фильма на языке оригинала с субтитрами должно быть сообщено заблаговременно.Важно! Анализ языка сериалов, который провел Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка, показал, что из 43 сериалов, которые демонстрировали на 5 ведущих телеканалах Украины с 1 по 7 июня 2021 года, 29 были на русском языке (67%), на украинском – только 19 (23%).
Сфера книгоиздания
Отныне украинские издатели обязаны производить на государственном языке не менее 50% всех изданных в течение года книг.
Увеличится и доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине. Теперь она должна составлять не менее 50%.