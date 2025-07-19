Новый языковой омбудсмен призвала отменить особый статус русского языка в Украине

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская выступила за отмену особого статуса русского языка в Украине. Она заявила, что в условиях вооруженной агрессии со стороны России его язык используется не только как инструмент общения, но и как средство дестабилизации.

Она выступает за создание единого украиноязычного протокола. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Ивановской "Укринформу".

Смотрите также Кабмин назначил нового языкового омбудсмена Украины

Что Ивановская думает об особом статусе русского языка?

Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации,

– отметила Ивановская.

Она подчеркнула важность создания единого украиноязычного пространства, назвав это приоритетом для безопасности, интеграции и гуманитарной сферы.

Кроме того, Ивановская рассказала о планах интегрировать украинский язык во все современные цифровые продукты – от интерфейсов и государственных приложений до игр, сервисов с искусственным интеллектом и технологических решений. Она подчеркнула, что языковой вопрос – это не только дело культуры, но и фактор идентичности и конкурентоспособности.

Напомним, мы рассказывали о биографии нового языкового омбудсмена. Елена Ивановская – украинский фольклорист, доктор филологических наук, автор более сотни научных и научно-методических работ.