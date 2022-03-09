Украинский Красный Крест будет сопровождать эвакуационные колонны
9 марта 2022 , 11:03Читати новину українською
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
Украинский Красный Крест будет сопровождать эвакуационные колонны, которые отправятся на Киевщину. Гуманитарный коридор действует с 09:00 до 21:00 9 марта.
Новость сообщил Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя ОП. В соцсети он обнародовал соответствующее видео.
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Украинский Красный Крест будет сопровождать эвакуационные колонны в Киевской области,
– подчеркнул Тимошенко.
На Киевщине людей будут эвакуировать из следующих населенных пунктов:
- Ворзель;
- Буча;
- Бородянка;
- Ирпень;
- Белая Церковь.
Красный Крест будет сопровождать колонны: смотрите видео
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