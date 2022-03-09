Украинский Красный Крест будет сопровождать эвакуационные колонны

9 марта 2022 , 11:03
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Источник:

телеграм Кирилла Тимошенко

Украинский Красный Крест будет сопровождать эвакуационные колонны, которые отправятся на Киевщину. Гуманитарный коридор действует с 09:00 до 21:00 9 марта.

Новость сообщил Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя ОП. В соцсети он обнародовал соответствующее видео.

Заметьте Из оккупированных городков в Киевской области проведут эвакуацию

Украинский Красный Крест будет сопровождать эвакуационные колонны в Киевской области,
– подчеркнул Тимошенко.

На Киевщине людей будут эвакуировать из следующих населенных пунктов:

  • Ворзель;
  • Буча;
  • Бородянка;
  • Ирпень;
  • Белая Церковь.

Красный Крест будет сопровождать колонны: смотрите видео

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Автор: Мар'яна Бекало