Украинский ледокол "Ноосфера" совершил первый успешный рейс в Антарктиду

Украинская и польская экспедиции успешно добрались до Антарктиды. Ученые путешествовали на ледяной континент на украинском ледоколе "Ноосфера".

Украинский ледокол "Ноосфера" вернулся из Антарктики в Чили. Корабль пришвартовался в порту Пунта-Аренас.

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Рейс в Антарктиду

"Ноосфера" совершил первый рейс в Антарктиду под украинским флагом. Судно успешно вели Павел Панасюк (капитан ледокола) и Саймон Уоллес (бывший британский капитан ледокола).

Рейс корабля обеспечил пересменку групп экспедиции и доставил груз на польскую антарктическую станцию "Артцовский". Также на обратном пути удалось забрать польскую команду исследователей.

Невероятные фото из рейса корабля:

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