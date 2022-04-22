Украинский ледокол "Ноосфера" совершил первый успешный рейс в Антарктиду
22 апреля 2022 , 05:29Читати новину українською
Украинская и польская экспедиции успешно добрались до Антарктиды. Ученые путешествовали на ледяной континент на украинском ледоколе "Ноосфера".
Украинский ледокол "Ноосфера" вернулся из Антарктики в Чили. Корабль пришвартовался в порту Пунта-Аренас.
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Рейс в Антарктиду
"Ноосфера" совершил первый рейс в Антарктиду под украинским флагом. Судно успешно вели Павел Панасюк (капитан ледокола) и Саймон Уоллес (бывший британский капитан ледокола).
Рейс корабля обеспечил пересменку групп экспедиции и доставил груз на польскую антарктическую станцию "Артцовский". Также на обратном пути удалось забрать польскую команду исследователей.
Невероятные фото из рейса корабля:
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