Об этом сообщает молдавское издание Deschide.MD, ссылаясь на собственные источники.

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Яковенко был задержан пограничной полицией в Республике Молдова и доставлен в следственный изолятор. Причиной задержания стало то, что украинский парламентарий объявлен в розыск по линии Интерпола Беларусью.

В беседе с журналистами глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил, что "минские власти обвиняют украинского парламентария во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию".