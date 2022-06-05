Про це повідомляє молдавське видання Deschide.MD, посилаючись на власні джерела.

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Яковенко був затриманий прикордонною поліцією в Республіці Молдова та доставлений до слідчого ізолятора. Причиною затримання стало те, що український парламентарій був оголошений у розшук по лінії Інтерполу Білоруссю.

У бесіді з журналістами голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що "мінська влада звинувачує українського парламентарія у хабарництві та корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію".