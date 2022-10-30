Украинский народ отметили наградой Oxi Courage Award
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Смелость украинского народа была отмечена наградой Oxi Courage Award. Она является символом победы демократии.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил Джейкоба Салливана за вручение этой награды, а также лидеров и народа Соединенных Штатов Америки за помощь в приближении заслуженной победы Украины.
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Украинцы получили награду Oxi Courage Award
Президент отметил, что когда возникает угроза свободе, она касается людей где угодно, а не только там, где человеческие права уничтожают, а людей унижают.
Когда свободы где-то убывает, ее убывает у всего человечества. Потому это опасность для всех. И потому нужна смелость всех! Достаточная смелость, чтобы противостоять террору и наказывать тех, кто распространяет смерть и ненависть, кто угрожает свободе и разрушает мир,
– подчеркнул Зеленский.
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Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что она имела честь получить награду Oxi Courage Award для президента Владимира Зеленского. Торжественная церемония прошла 28 октября в Институте мира США.
По ее словам, вручение этой особой награды от Washington Oxi Day Foundation именно сейчас – это очень символично. Ведь слово "Oxi" на греческом означает "нет".
Именно это премьер-министр Греции ответил на ультиматум гитлеровских сил о капитуляции 28 октября 1940 года. "Когда весь мир отчаялся, греческий народ решился бросить вызов непобедимости немецкого монстра, противопоставив ему достоинство и дух свободы", – так об этих решающих днях тогда отозвался президент США Франклин Рузвельт,
– рассказала Маркарова.
Она добавила, что в 2022 году украинцы также сломали планы агрессора и проявили отвагу, подобно той, которую показал Давид, преодолев Голиафа.
"Представил награду нашему президенту советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Зал стоя и аплодисментами приветствовал обращение президента", – отметила госпожа посол.
Она поблагодарила Washington Oxi Day Foundation за отличие и Майка Манатоса за важное событие и фокус на борьбу Украины, которая сейчас является определяющей для свободного мира.
"Мировое признание внушительного мужества, которое народ Украины и президент Зеленский показали в ходе нашей освободительной войны – это мощный сигнал единства наших друзей с Украиной и уверенности в нашей победе. Совместной победе демократии над тиранией и света над тьмой", – подытожила Маркарова.
Украинцы получили награду Oxi Courage Award / Фото Оксаны Маркаровой
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