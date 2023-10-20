Подрыв "Новатора" на мине произошел при выполнении боевого задания на одном из горячих направлений. Авто получило существенные повреждения, однако весь экипаж выжил.
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Бронекапсула сохранила жизнь наших военных
Бронекапсула выдержала подрыв, осталась невредимой и сохранила жизнь наших военных.
"Новатор" наехал на противотанковую мину / Фото из фейсбука "Украинская Бронетехника"
"Новатор" после того, как наехал на противотанковую мину / Фото из фейсбука "Украинская Бронетехника"
Бронеавтомобиль эвакуирован и передан сервисной бригаде для восстановления.
Повреждение "Новатора" после подрыва на противотанковой мини / Фото из фейсбука "Украинская Бронетехника"
Отметим, что мощность противотанковой мины может значительно варьироваться в зависимости от типа мин, ее конструкции и назначения. Некоторые более мощные мины могут иметь взрывную силу более 10 килограммов тротила или более.
В Украине на деоккупированных территориях иногда происходят трагические случаи, когда гражданские приезжают на противотанковые мины. Обычно подобные инциденты заканчиваются трагически.
"Украинская бронетехника" представила новую модификацию "Новатор"
- В начале сентября 2023 года компания "Украинская бронетехника" на Международной выставке оборонной промышленности MSPO в Польше представила 10-местную версию бронеавтомобиля "Новатор".
- Генеральный директор Украинской бронетехники Владислав Бельбас рассказал, что модификация разрабатывалась с учетом опыта использования бронеавтомобиля различными подразделениями в боевых условиях.
- Среди основных новшеств, воплощенных компанией, – улучшенная подвеска и система управления, обеспечивающие высокую маневровость и повышенную проходимость.
- Также, по словам гендиректора украинской компании, обновленная версия "Новатора" имеет усиленную противоминную защиту.
- Бронеавтомобиль способен работать в разных климатических условиях, независимо от времени года, и на разных типах дорог, включая бездорожье.
- Он может оснащаться различными способами поражения – от пулеметов до дистанционно управляемых боевых модулей.