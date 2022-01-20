Представители омбудсмена провели мониторинг в местах продажи газет, в частности в супермаркетах и возле станций метро в Киеве. В целом показатели хорошие.

Заметьте В Украине вступили в силу нормы языкового закона о печатных СМИ: что изменится

Несколько изданий теперь исключительно украиноязычные

Тарас Креминь заявил, что во время проверки не зафиксировали печатных СМИ, в которых бы не было украиноязычной версии. Более того, по словам языкового омбудсмена, несколько русскоязычных изданий полностью перешли на государственный язык.

С нового года о переходе на украинский объявил ряд общеполитических, специализированных, развлекательных, спортивных газет и журналов. Кстати, даже некоторые из тех, на чью законопослушность мало кто рассчитывал,

– отметил Креминь.

Во время мониторинга выяснили, что часть изданий ООО "Издательский дом 7я", "Издательство Кузя", "Мега-пресс", "Бурда дистрибьюшенс Сервисиз Украина" не выполняют норму о наличии не менее 50% тиража на государственном языке. Однако пока эту нехватку связывают с переходным периодом, поскольку норма закона вступила в силу недавно.

Пол года назад ситуация была другой

Тарас Креминь отметил, что во время мониторинга в июне 2021 года ситуация была плачевной. Большая доля печатных изданий выходили на русском языке. Тогда омбудсмену приходилось обращаться как к руководителям изданий, так и к тем, кто распространял экземпляры газет и журналов – в "Укрпочте".

Языковой омбудсмен выразил надежду, что печатные СМИ в Украине продолжат неукоснительно соблюдать закон и будут обеспечивать украинцев информацией с использованием государственного языка.

Закон о языке для печатных СМИ: главное

С 16 января в Украине все печатные СМИ должны выходить исключительно на государственном языке или иностранном (в частности на русском) при условии наличия аналогичной украиноязычной версии, которая по наполнению и всем показателям не будет отличаться от оригинальной. Тираж на государственном языке должен составлять не менее 50%.

После принятия Верховной Радой закона о языке и вступления его в силу, в печатных СМИ в Украине начался переходный период. После 16 января изданием грозит штраф за нарушение этих норм.

Норма закона не распространяется на издание на крымскотатарском языке и языках других коренных народов Украины. Также до июля 2024 года эти требования не касаются англоязычных изданий и тех печатных СМИ, которые выходят на любых языках Евросоюза.

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