Представники омбудсмена провели моніторинг у місцях продажу газет, зокрема в супермаркетах та біля станцій метро в Києві. Загалом показники втішні.

Зауважте В Україні набули чинності норми мовного закону про друковані ЗМІ: що зміниться

Кілька видань тепер виключно україномовні

Тарас Кремінь заявив, що під час перевірки не зафіксували друкованих ЗМІ, у яких би не було україномовної версії. Щобільше, за словами мовного омбудсмена, кілька російськомовних видань повністю перейшли на державну мову.

З нового року про перехід на українську оголосила низка загальнополітичних, спеціалізованих, розважальних, спортивних газет і журналів. До речі, навіть деякі з тих, на чию законослухняність мало хто розраховував,

– зазначив Кремінь.

Під час моніторингу з'ясували, що частина видань ТОВ "Видавничий дім 7я", "Видавництво Кузя", "Мега-прес", "Бурда дистриб’юшенс сервісиз Україна" не виконують норму про наявність щонайменше 50% тиражу державною мовою. Однак поки що цю нестачу пов'язують з перехідним періодом, позаяк норма закону набула чинності нещодавно.

Пів року тому ситуація була іншою

Тарас Кремінь зазначив, що під час моніторингу в червні 2021 року ситуація була плачевною. Велика частка друкованих видань виходили російською мовою. Тоді омбудсмену доводилося звертатися як до керівників видань, так і до тих, хто поширював примірники газет та журналів – до "Укрпошти".

Мовний омбудсмен висловив сподівання, що друковані ЗМІ в Україні продовжать неухильно дотримуватися закону та забезпечуватимуть українців інформацією з використанням державної мови.

Закон про мову для друкованих ЗМІ: головне

З 16 січня в Україні усі друковані ЗМІ мають виходити виключно державною мовою або іноземною (зокрема російською) за умови наявності аналогічної україномовної версії, яка за наповненням та всіма показниками не відрізнятиметься від оригінальної. Тираж державною мовою має становити не менше 50%.

Після ухвалення Верховною Радою закону про мову та набуття його чинності, у друкованих ЗМІ в Україні почався перехідний період. Після 16 січня виданням загрожує штраф за порушення цих норм.

Норма закону не поширюється на видання кримськотатарською мовою та мовами інших корінних народів України. Також до липня 2024 року ці вимоги не стосуються до англомовних видань та тих друкованих ЗМІ, які виходять будь-якими мовами Євросоюзу.

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