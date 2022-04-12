Украинский посол отреагировал на идею Ватикана о "примирении" украинцев и россиян
Источник:твиттер Андрея Юраша
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш прокомментировал идею Папы Римского "примирить" украинцев и россиян.
В Ватикане выступили с идеей объединить эмигранток из Украины и России в Великую Пятницу, предложив, чтобы они несли крест в римском Колизее во время XIII стояния, сообщает Радио Ватикана.
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Реакция посла Украины
Юраш добавил, что в посольстве Украины при Ватикане понимают и разделяют общую обеспокоенность украинского и многих других сообществ относительно идеи собрать вместе украинских и российских женщин, чтобы они несли Крест во время Пятничной Крестной Дороги в Колизее.
Украинский посол добавил, что сейчас они пытаются объяснить все трудности реализации этой идеи и ее возможные последствия.
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