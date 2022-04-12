У Ватикані виступили з ідею об'єднати емігранток з України та Росії у Велику П’ятницю, запропонувавши, щоб вони несли хрест у римському Колізеї під час ХІІІ стояння, інформує Радіо Ватикану.

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Реакція посла України

Юраш додав, що у посольстві України при Ватикані розуміє та поділяє загальну стурбованість української та багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб вони несли Хрест під час П‘ятничної Хресної Дороги у Колізеї

Український посол додав, що зараз вони намагаються пояснити усі труднощі щодо реалізації цієї ідеї та її можливі наслідки.

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