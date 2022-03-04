Украинский ПТУР ударил по танку оккупантов: эпическое видео взрыва

Украинская противотанковая управляемая ракета мощно ударила по танку оккупантов. Боекомплект взорвался, оторвав башню.

Вооруженные Силы Украины показали эффектное видео, как они уничтожают российскую технику.

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На этот раз военные показали, как взорвали танк оккупантов. Российский боекомплект взорвался, оторвав башню.

Украинский ПТУР ударил по танку оккупантов: видео



Добавим, что на девятый день войны России против Украины под Одесской областью взорвали мост, который соединял регион с самопровозглашенным государством в Восточной Европе на территории Приднестровья. Подробности и видео – Добавим, что на девятый день войны России против Украины под Одесской областью взорвали мост, который соединял регион с самопровозглашенным государством в Восточной Европе на территории Приднестровья. Подробности и видео – смотрите здесь

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