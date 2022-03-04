Збройні Сили України показали ефектне відео, як вони знищують російську техніку.

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Цього разу військові показали, як підірвали танк окупантів. Російський боєкомплект вибухнув, відірвавши вежу.

Український ПТУР вгатив по танку окупантів: відео



Додамо, що на дев'ятий день війни Росії проти України під Одещиною підірвали міст, який з'єднував регіон із самопроголошеною державою у Східній Європі на території Придністров'я. Деталі та відео – Додамо, що на дев'ятий день війни Росії проти України під Одещиною підірвали міст, який з'єднував регіон із самопроголошеною державою у Східній Європі на території Придністров'я. Деталі та відео – дивіться тут

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