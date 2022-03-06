Украинский ПТУР уничтожил танк оккупантов: эффектное видео

Украинские военные показывают, как они уничтожают врагов. Так, в сети опубликовали видео, на котором противотанковая управляемая ракета ВСУ мощно уложила по танку оккупантов.

После попадания снаряда российский танк сразу взорвался.

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Вооруженные Силы Украины ежедневно уничтожают российскую технику. На этот раз показали, как взорвали танк оккупантов. Российский боекомплект взорвался.

Украинский ПТУР уничтожил танк оккупантов:



Добавим, что враг имеет большие потери не только в личном составе, но и в вооружении и технике. Так, по состоянию на 10-й день войны потери авиационной техники оккупационных войск уже составляют 88 самолетов и вертолетов.

В Генштабе ВСУ говорят, что резервы российских оккупантов, которые доукомплектуют подразделения, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние через осведомленность о реальном положении дел.

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