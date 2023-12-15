Второй выстрел сделать не дали бы: как украинский снайпер установил мировой рекорд на войне

Украинский снайпер Вячеслав Ковальский установил новый мировой рекорд, поразив российского оккупанта на расстоянии 3800 метров.

Ковальскому 58 лет он снайпер 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ. Рекордный выстрел он произвел из винтовки "Властелин Горизонта", являющейся собственной разработкой ведомства. Журналисты рассказали историю украинского снайпера и хронологию того дня, когда ему удалось установить рекорд.

Смотрите также "Россия не планирует воевать против Украины в 2025 году": Буданов назвал главную проблему Кремля

До полномасштабного вторжения Вячеслав Ковальский зарабатывал на жизнь как предприниматель, а снайпинг был для него лишь затратным видом спорта, в котором он, к слову, добился больших успехов. Правда, мужчина не любил охоту и вместо животных предпочитал стрелять по картонным мишеням. Пока война все не изменила.

Мужчина присоединился к истребительному снайперскому подразделению Службы безопасности Украины. И главным мотивом перейти туда стало оружие, а точнее – винтовка "Властелин горизонта".

. Винтовка "Властелин горизонта" – собственная разработка СБУ, способная поражать цель на расстоянии 3 – 4 километров. "Властелин горизонта" весит около 16 – 17 килограммов, и отдача от выстрела у него очень мощная.

Отмечают, что до этого Вячеслав "клал шары всего на два километра". Впрочем, до того дня, когда Ковальский не выстрелил во врага, который был в 3 километрах и 800 метрах от него.

Для понимания: это расстояние от Центрального железнодорожного вокзала Киева до метро Печерска. А если бы однажды Ковальский занял бы позицию на Киевском вокзале Москвы, то пуля из его ружья легко и непринужденно долетела бы до Кремля.

– говорится в материале.



Вячеслав Ковальский мечтал выстрелить из винтовки "Властелин горизонта" / Фото СБУ

Детали того дня, когда произошел рекордный выстрел

Ковальский рассказал, что событие произошло в один солнечный ветреный день на юге Украины. Их было трое – Вячеслав Ковальский и два бойца СБУ. Они наблюдали за двумя опорными пунктами противника.

Долгое время враг был в почти постоянном движении, но впоследствии темп солдат замедлился и наконец снайперы вычислили россиянина, являвшегося потенциальной целью. Ковальский называет этого человека инструктором.

Шанса на второй выстрел нет, зато велика вероятность, что враг попытается вычислить их позицию и накрыть огнем.

– рассказал Ковальский.

Чтобы увеличить свои шансы, он решил произвести корректирующий выстрел: нашел песчаный холм на такой же дистанции, что и опорный пункт врага, но в 300 метрах от него, и пустил пулю туда. Говорит, что не опасался, что россияне обратят внимание на звук выстрела, ведь на фронте тишины нет.

Решение скорректироваться было верным, потому что оказалось, что ветер значительно сильнее, чем по предварительным расчетам. Поэтому Ковальский внес поправку.

Условия были практически идеальны: погода стояла сухая, а солнце заходило за спины снайперов, в то время как русскому инструктору светило лицо. А если бы температура и влажность были выше, мираж не позволил бы прицелиться.

Чтобы попасть во врага на рекордном расстоянии, пули из винтовки Ковальского понадобилось 9 секунд.

Рекордный выстрел Ковальского: смотрите видео

К слову, предварительный рекорд был фиксирован в 2017 году. Тогда канадский спецназовец расположился в высотном здании и с 3540 метров поразил боевика ИГИЛ. Имя снайпера до сих пор неизвестно, стрелял он из американской винтовки McMillan Tac-50.