Предварительно известно, что его тело доставили в российский Ростов. Об этом сообщили 24 августа.

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На Донбассе украинский снайпер ликвидировал кадрового военного России

Вчера на оккупированном Донбассе стоял дикий визг, потому что украинский снайпер подстрелил что-то большое,

– рассказали в специальной мониторинговой миссии.

24 августа в военный клинический госпиталь №1602 Южного военного округа вооруженных сил России в Ростове с временно-оккупированной территории ОРДЛО доставлено тело Кагыза Манакова. Он подполковник Вооруженных сил России, 1985 года рождения.

Более того – заместитель начальника курса специальной подготовки 54 центра подготовки разведывательных подразделений Вооруженных сил России "Владикавказ".

Причина смерти – несовместимое с жизнью одиночное пулевое ранение. Несмотря на заверения российского президента, очевидно, что российские военные есть на Донбассе и обстреливают позиции ВСУ.

Обратите внимание! 23 августа пророссийские боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил на Донбассе. В результате украинский защитник погиб. Трагедия произошла из-за того, что оккупанты открыли огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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