Попередньо відомо, що його тіло доставили у російський Ростов. Про це повідомили 24 серпня.

До теми Це були найстрашніші роки, – український захисник пригадав перші дні війни на Донбасі

На Донбасі український снайпер ліквідував кадрового військового Росії

Вчора на окупованому Донбасі стояв дикий вереск, бо український снайпер підстрелив щось велике,

– розповіли у спеціальній моніторинговій місії.

24 серпня у військовий клінічний госпіталь №1602 Південного військового округу збройних сил Росії в Ростові з тимчасово-окупованої території ОРДЛО доставлено тіло Кагиза Манакова. Він підполковник збройних сил Росії, 1985 року народження.

Ба більше, – заступник начальника курсу спеціальної підготовки 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів збройних сил Росії "Владикавказ".

Причина смерті – несумісне з життям одиночне кульове поранення. Попри запевнення російського президента, очевидно, що російські військові таки є на Донбасі та обстрілюють позиції ЗСУ.

Зверніть увагу! 23 серпня проросійські бойовики обстріляли позиції Збройних Сил на Донбасі. У результаті український захисник загинув. Трагедія сталась через те, що окупанти відкрили вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Коротко про події на Донбасі