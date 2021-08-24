Восьмий рік поспіль українські військові борються із Росією. Цього дня вони згадують полеглих побратимів, дякують за підтримку та сподіваються на швидше закінчення війни.
Важливо Внутрішні чвари шкодять гірше за ворога, – Зеленський виголосив промову до Дня Незалежності
Вітання з Днем Незалежності з передової
Морпіхи 503 Окремого батальйону привітали Україну із Днем Незалежності прямо з окопів і барикад. Вони зазначили: ось тут, де вони і знімають це відео, власне і є українська Незалежність.
Восьмий рік кується вона тут, на Сході України. Всі ми з побратимами тут, щоб жодне маленьке карликове падло з синдромом Наполеона не могло забрати нашу Незалежність,
– привітав Україну один із морпіхів.
Військові 10 гірсько-штурмової бригади на честь свята зняли зворушливі ролики про військових на передовій і їхні долі. Тут і музиканти, і будівельки, і водії, які залишили усе і стали на захист України. Кожен із них привітав Україну зі святом та розповів свою історію.
Бійці 93 Окремої механізованої бригади Холодний Яр у привітанні із передової розмисли про те, що таке 30 років. Кожен із бійців розповів про те, скільки їм років і чого б вони хотіли досягти у 30 і що вже змогли, маючи 30+.
Привітання на День Незалежності від керівництва ЗСУ і НАТО
Командувач об'єднаних сил Олександр Павлюк також привітав Україну із передової. Він зазначив: поки українці пам'ятають загиблих Героїв – вони поруч із нами.
Сьогодні за нашу свободу доводиться боротися. На жаль, багато наших побратимів віддали своє життя у цій боротьбі. Я низько схиляю голову перед їхнім подвигом,
– зазначив командир ОС.
Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-майор Валерій Залужний у привітанні згадав тих, хто віддав найдорожче задля Незалежності – життя. Він звернувся до рідних і близьких полеглих Героїв та висловив свою шану. Українців же закликав пам'ятати.
Віддати життя за свою державу, пожертвувати здоров'ям, піти на свідомий ризик заради Батьківщини, – на це в усі часи, в усіх країнах здатна невелика частина суспільства. Я гордий тим, що у ЗСУ саме такі люди,
– зазначив головнокомандувач.
Начальник головного командного центру ЗСУ Ігор Луньов зазначив, що 24 серпня 1991 – день, який є золотою сторінкою нашої біографії.
Ця визначна дата навіки увійшла в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення,
– йдеться у привітанні.
Командувач Об'єднаних сил союзників НАТО в Неаполі, командувач ВМС США у Європі та Африці адмірал Роберт Берк також привітав Україну з 30 річницею Незалежності. Він відзначив, що Україна може сподіватися на повну підтримку сил НАТО.
Сьогодні Україна продовжує протистояти прямим загрозам її суверенітету і територіальній цілісності та може покладатися на повну солідарність НАТО. Україна – цінний партнер НАТО.
НАТО підтримує суверенітет України, її територіальну цілісність,
– заявив Роберт Берк.
Командувач сухопутних військ Олександр Сирський зазначив: захисники за ці 7 років війни значно зміцнішали. Поняття "свобода" і "Незалежність" стали не абстрактними, а омитими кров'ю – кров'ю Героїв.
З початком російської агресії ви як ніхто інші дізналися справжню ціну Незалежності. Вона вписана у героїчний літопис кров'ю наших поранених і загиблих товаришів,
– відзначив командувач.
Як українці святкують День Незалежності
- 23 серпня на День Державного Прапора відбувся перший саміт Кримської платформи.
- Участь у ньому взяли понад 40 держав. За підсумками саміту у Києві відкрили офіс Кримської платформи та підписали декларацію.
- 24 серпня на Хрещатику відбувся масштабний військовий парад. Також на День Незалежності має відбутися морський парад на Дніпрі та в Одесі, у Чорному морі.
- Увечері на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". У ньому братимуть участь зірки, артисти опери та балету та симфонічний оркестр.