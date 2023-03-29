В Одессе горел Украинский театр: пожар охватил 2 этаж

Вечером в Одессе загорелся Одесский академический украинский музыкально драматический театр им. В. Василько. Людей эвакуировали из помещения.

В Одессе в Украинском театре Пастера, 15 вспыхнул пожар на втором этаже. Людей оперативно эвакуировали из помещения.

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Подробности инцидента

Предварительно пожар вспыхнул на площади 20 квадратных метров на 2 этаже. Люди из театра были эвакуированы и в безопасности.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Причина пожара пока не установлена.

Пожар в Украинском театре в Одессе: смотрите видео

В Винницкой области неизвестные подожгли заросли, где рыбачил мальчик

27 марта сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в селе Ободовка Гайсинского района Винницкой области неизвестные подожгли камыш возле местного водоема. Площадь пожара составила ориентировочно 2,5 гектара.

В этот момент в кустарниках ловил рыбу 11-летний мальчик. Он оказался в зарослях, охваченных огнем. Ребенок получил ожоги 2 – 3 степени. Ребенка из огня спасла мама. По словам бабушки, женщина лезла через болото и трясину, потому что больше не было как. Она сняла с себя куртку и начала тушить огонь, делала коридор, чтобы можно было вытащить оттуда ребенка. Мама мальчика тоже получила ожоги.

Бабушка ребенка Мария Тихончак рассказала журналистам, что Назар вместе со старшим братом 15-летним Витей пошли выгуливать овчарку, подаренную родителями. Потом пошли на пруд посмотреть, ловится ли рыба. У старшего внука Марии проблемы со зрением, поэтому он носит очки. По его словам, они слышали, что что-то далеко потрескивает, но огня не видели.

А тогда заигрались. Витя говорит, что оглянулся – огонь. Он меньшего Назарчика схватил за руку. Рассказал, что там был ярочек. Перепрыгнули его, но Назар вырвался из руки и начал возвращаться назад. Испугался, что ли, и побежал. Ветер был очень сильный. Этот камыш. Назар оказался, как на острове, этот маленький островок, а кругом огонь. Витя бегом звонить маме,

– вспомнила бабушка детей.

Заведующий Клиническим Центром термической травмы и пластической хирургии больницы имени Пирогова Роман Чернопищук рассказал, что ребенка готовят к операции.