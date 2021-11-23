Украинский вопрос будет лишь одним из многих, – международник о встрече Байдена и Путина
Источник:24 канал
В России заявили, что во время вероятной встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена, дата которой еще неизвестна, обсудят Украину. Однако этот вопрос будет лишь одним из многих.
Об этом рассказал эксперт по международным отношениям Александр Сушко в эфире 24 канала. Для Украины более важными являются те форматы, где она непосредственно присутствует.
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По словам Сушко, поскольку украинской стороны не будет за столом переговоров, не стоит возлагать на встречу больших ожиданий. В частности, не нужно надеяться что это решит все ключевые вопросы.
Когда бы эта встреча Байдена и Путина не состоялась, на ней украинский вопрос будет лишь одним из многих.
Стоит заметить, что несмотря на заявления Кремля, в Белом доме пока отрицают разговоры о встрече Путина и Байдена.
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Сушко рассказал о вероятной встрече Байдена и Путина: смотрите видео
Встреча Байдена и Путина: что известно
- В Кремле заявили, что Джо Байден и Владимир Путин проведут онлайн-переговоры по НАТО и Украине.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что разговор может состояться до конца 2021 года или позже.
- В США прокомментировали возможность новой встречи Байдена с Путиным. Информации о запланированных переговорах, несмотря на заявления Кремля, еще нет.