Украинский защитник получил ранение на Донбассе: что известно о его состоянии

Пророссийские оккупанты за 16 ноября 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела получил ранение украинский защитник, его доставили в больницу.

Медики оценивают состояние раненого защитника как удовлетворительное.

Тем временем Для повышения боеготовности, – разведка узнала о военных сборах оккупантов на Донбассе

В штабе Операции Объединенных сил отметили, что только за день враг 4 раза использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Где боевики нарушали "тишину":

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов.

оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов. Возле Причепиловки враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

враг совершил обстрел из стрелкового оружия. В сторону Новотошковского оккупанты за день стреляли трижды – из артиллерии калибра 152 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

оккупанты за день стреляли трижды – из артиллерии калибра 152 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Майского противник обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

противник обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. В районе Новоалександровки враг применил минометы калибра 120 миллиметров.

враг применил минометы калибра 120 миллиметров. Под обстрел попали и позиции возле Новозвановки.

На Луганщине наши военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника, который пересек линию разграничения.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы,

– рассказали в штабе ООС.

Недавно Катер Вооруженных сил Украины назвали в честь погибшего Героя

Какая ситуация была на Донбассе в предыдущие сутки:

За 15 ноября враг 6 раз проигнорировал тишину на Донбассе.

Оккупанты стреляли в направлении Золотого-4, Светлодарска, Новозвановки, Талаковки и Попасной.

Враг применял станковые противотанковые гранатометы, стрелковое оружие, подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Украинские военные открывали ответный огонь.

Текст публикации штаба ООС:

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 16 ноября 2021 года

Слава Украине!

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Прицепиловки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Новотошковского враг трижды открывал огонь, применяя артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Неподалеку от Майского противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров.

Позиции возле Новозвановки попали под обстрел из артиллерии калибра 122 миллиметра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Вместе к победе!

Слава Украине!