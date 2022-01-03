Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию из-за угрозы безопасности

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который более 10 лет работал в Москве, покинул территорию России. Это произошло после вызова на допрос в местную прокуратуру.

В последнее время Цимбалюку в России предсказывали "проблемы"

Российские правоохранители заявили, что якобы отозвали вызов на допрос. Впрочем, Цимбалюк убежден, что его могут позвать снова.

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Я уехал из России, потому что считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила,

– заявил журналист.

Пока Цимбалюк не знает точно – есть дело или нет. На допрос вместо него пришел адвокат, а вот прокуроры не явились. В соседнем кабинете адвокату сообщили, что повестку якобы отозвали.

"Так оно или не так? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых надо вытащить", – подчеркнул медийщик.

Цимбалюк отметил, что последние 2 месяца "топовые российские фигуры информационных войск" предсказывали ему проблемы.

В чем могут обвинить журналиста

В середине декабря адвокат Николай Полозов заявил, что против Цимбалюка хотят открыть дело по статье об экстремизме. В то же время, по данным российских СМИ, обвинение сообщало об административной статье относительно разжигания межнациональной розни. Наказание предусматривает от 2 до 5 лет тюрьмы.

Журналиста хотят обвинить за такое высказывание: "Уважаемые россияне, можете к нам относиться как угодно, называть нас как угодно, даже использовать лексику Скабеевой – Соловьева. Но знайте, что если ваши военные или люди без опознавательных знаков пересекут границу Украины с оружием – их убьют, уничтожат как бешеных псов".

Российские правоохранители считают это разжиганием вражды против россиян.

Что известно о Романе Цимбалюке Украинский журналист более 10 лет работал в Москве для информагентства УНИАН, а также сотрудничал с "1+1" и "Радио Свобода". Цимбалюк известен своими острыми вопросами президенту России Владимиру Путину, в частности, и о российских войсках на Донбассе. Цимбалюк – последний украинский журналист, которого аккредитовали при МИД России на постоянной основе. В 2017 году журналиста и оператора Никиту Бородина задерживали в России после записи интервью с аспирантом Московского государственного университета, который вывесил флаг Украины. Вскоре медийщики были отпущены. На 24 канале Роман Цымбалюк ведет видеоблог "Предательства и победы".

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