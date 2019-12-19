Украинский консул Марущинец высказывался о "жидах": Израиль отреагировал на его восстановление

В Израиле заявили, что их удивило решение Шестого апелляционного административного суда о восстановлении в должности "антисемитского украинского дипломата Василия Марущинца". Последний является консулом Украины в немецком Гамбурге, и его ранее увольняли за антисемитские публикации в социальных сетях.

В Посольстве Израиля в Украине на своей фейсбук странице отметили, что они поддерживают решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать решение о восстановлении Марущинца в Верховном суде.

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В связи с этим дипломаты подчеркнули, Верховный Суд Украины должен увидеть истинное лицо этого опасного индивида , и они надеются на это.

"Как посол Государства Израиль, государства еврейской нации, я решительно осуждаю любые антисемитские действия, заявления и отрицание Холокоста, особенно общественными деятелями. Я еще раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение Международного альянса памяти о Холокосте (IHRA) касаемо антисемитизма", – заявил чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Что известно о восстановлении Марущинца

18 декабря стало известно, что Шестой апелляционный административный суд восстановил его в должности . Вернулся Марущинец на дипломатическую службу 9 декабря. Также ему выплатили более 230 тысяч гривен – это сумма среднего заработка за время вынужденного прогула.

В то же время в МИД подчеркнули, что они продолжают считать действия и публичные высказывания Марущинца "несовместимыми с высоким званием государственного служащего и украинского дипломата, а также такими, которые нанесли существенный вред международному имиджу и авторитету Украины".

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Что известно о скандале, в который попал Марущинець

В мая 2018 года появилась информация, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещал в соцсетях публикации антисемитського характера. В частности, скандально известный блогер Анатолий Шарий сообщил, что дипломат разместил в своем Facebook следующие публикации: "Жиды объявили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи жидов", "Бабий Яр. Не жиды в 1941 году, а украинцы в 1918 – 1941 годах здесь убиты " и тому подобное.