Український консул Марущинець висловлювався про "жидів": Ізраїль відреагував на його поновлення

У Ізраїлі заявили, що їх здивувало рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо поновлення на посаді "антисемітського українського дипломата Василя Марущинця". Останній є консулом України у німецькому Гамбурзі, і його раніше звільняли за антисемітські публікації у соціальних мережах.

У Посольстві Ізраїлю в Україні на своїй фейсбук сторінці зазначили, що вони підтримують рішення Міністерства закордонних справ України оскаржити рішення щодо поновлення Марущинця у Верховному суді.

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У зв’язку з цим дипломати наголосили, Верховний Суд України має побачити справжнє обличчя цієї небезпечної особи, і вони сподіваються на це.

"Як посол Держави Ізраїль, Держави єврейської нації, я рішуче засуджую будь-які антисемітські дії, заяви та заперечення Голокосту, особливо громадськими діячами. Я вкотре закликаю українських посадовців, створити інструмент для кращої боротьби з антисемітизмом та прийняти визначення Міжнародного альянсу пам'яті про Голокост (IHRA) щодо антисемітизму", – заявив надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

Що відомо про поновлення Марущинця

18 грудня стало відомим, що Шостий апеляційний адміністративний суд поновив його на посаді. Повернувся Марущинець на дипломатичну службу 9 грудня. Також йому виплатили понад 230 тисяч гривень – це сума середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Водночас у МЗС наголосили, що вони продовжують вважати дії та публічні висловлювання Марущинця "несумісними з високим званням державного службовця та українського дипломата, а також такими, що завдали суттєвої шкоди міжнародному іміджу та авторитету України".

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Що відомо про скандал, у який потрапив Марущинець

У травні 2018 року з'явилася інформація, що консул України в Гамбурзі Василь Марущинець розміщував у соцмережах публікації антисемитського характеру. Зокрема, скандально відомий блогер Анатолій Шарій повідомив, що дипломат розмістив в своєму Facebook такі публікації: "Жиди оголосили війну Німеччині в 1934 році", "Боже, покарай жидів" , "Бабин Яр. Не жиди в 1941 році, а українців у 1918 – 1941 роках тут убито" тощо.

Через це в українському МЗС відкрили дисциплінарне провадження. Під час цього дисциплінарного провадження Марущинець письмово підтвердив, що є автором цих ганебних публікацій. У підсумку його звільнили за порушення присяги державного службовця.