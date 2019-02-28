Украинский консул встретится с политзаключенным Павлом Грибом в России, – МИД

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило разрешение российского суда на посещение украинского политического узника России Павла Гриба.

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на брифинге заявила, что впервые с ноября прошлого года состоится встреча Павла с украинским консульским должностным лицом, пишет "Укринформ".

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По словам пресс-секретаря МИД встреча должна состоится в понедельник, 4 марта.

В тот же день состоится очередное судебное заседание над Грибом, на которое должны приехать мать и врач украинского политзаключенного. Она подчеркнула, что врач планирует в очередной раз заявить в суде о нарушении состояния здоровья политзаключенного.

Отметим, что состояние здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба – стабильно плохое. Ему неоднократно вызывали "скорую" прямо во время судебных заседаний. Отец пленника бьет тревогу: его сыну нужна срочная операция и осмотр квалифицированных врачей.

Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

В чем обвиняют Гриба? Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларуси якобы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.