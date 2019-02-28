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      Украинский консул встретится с политзаключенным Павлом Грибом в России, – МИД

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      Украинский консул встретится с политзаключенным Павлом Грибом, – МИД
      Украинский консул встретится с политзаключенным Павлом Грибом, – МИД / svoboda.org

      Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило разрешение российского суда на посещение украинского политического узника России Павла Гриба.

      Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко на брифинге заявила, что впервые с ноября прошлого года состоится встреча Павла с украинским консульским должностным лицом, пишет "Укринформ".

      Читайте также: Российская сторона сорвала судебное заседание по делу Гриба, – отец политзаключенного

      По словам пресс-секретаря МИД встреча должна состоится в понедельник, 4 марта.

      В тот же день состоится очередное судебное заседание над Грибом, на которое должны приехать мать и врач украинского политзаключенного. Она подчеркнула, что врач планирует в очередной раз заявить в суде о нарушении состояния здоровья политзаключенного.

      Отметим, что состояние здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба – стабильно плохое. Ему неоднократно вызывали "скорую" прямо во время судебных заседаний. Отец пленника бьет тревогу: его сыну нужна срочная операция и осмотр квалифицированных врачей.

      Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

      В чем обвиняют Гриба? Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

      Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларуси якобы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

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      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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