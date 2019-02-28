Український консул зустрінеться з політв'язнем Павлом Грибом у Росії, – МЗС

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону отримало дозвіл російського суду на відвідання українського політичного в'язня Росії Павла Гриба.

Речниця МЗС України Катерина Зеленко на брифінгу заявила, що уперше з листопада минулого року відбудеться зустріч Павла з українською консульською посадовою особою, пише "Укрінформ".

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За словами речниці МЗС зустріч має відбудеться у понеділок, 4 березня.

Того ж дня відбудеться чергове судове засідання над Грибом, на яке мають приїхати мати та лікар українського політв’язня. Вона підкреслила, що лікар планує вкотре заявити в суді про порушення стану здоров’я політв’язня.

Зазначимо, що стан здоров'я українського політв'язня Павла Гриба – стабільно поганий. Йому неодноразово викликали "швидку" прямо під час судових засідань. Батько бранця б'є на сполох: його сину потрібна термінова операція та огляд кваліфікованих лікарів.

Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.