Украинский лоукостер запустит новые рейсы в четыре страны

Украинский лоукостер SkyUp открывает четыре регулярные рейсы из Одессы в города Италии, Испании, Грузии и Армении. Кроме того, увеличится количество полетов в Киев и Харьков.

Теперь самолеты авиакомпании будут направляться в Римини, Барселону, Кутаиси и Ереван, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Читайте также: Лоукостеры конкурируют за украинцев: Ryanair продублирует популярный маршрут Wizz Air в Польшу

По маршруту "Киев – Римини" самолеты начнут летать со 2 июня по воскресеньям. Из Одессы в Барселону – с 25 мая дважды в неделю: каждую среду и субботу. Рейс "Одесса – Кутаиси" будет выполняться с 4 июня дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Из Одессы в Ереван самолеты будут направляться с 17 мая по понедельникам и пятницам.

Стоимость билетов в одну сторону без багажа:

из Одессы в Римини – от 2 239 гривен

из Одессы в Барселону – от 2 507 гривен

из Одессы в Кутаиси – от 1 757 гривен

из Одессы в Ереван – от 1 785 гривен



Кроме того, авиаперевозчик будет выполнять из Одессы чартерные рейсы в Тиват (Черногория) один раз в неделю, Анталию (Турция) дважды в неделю и Шарм-эль-Шейх (Египет) – трижды в неделю.

Также SkyUp летом планирует увеличить частоту полетов по маршруту "Одесса – Киев" до трех раз в неделю и "Одесса – Харьков" до двух раз в неделю.

Тогда общее количество рейсов, которые будет выполнять авиакомпания SkyUp Airlines из аэропорта Одессы, вырастет до 18 в неделю.

Отметим, SkyUp в Киеве уже с 31 марта 2019 года будет обслуживаться в терминале F аэропорта "Борисполь", а не в Жулянах, как было до сих пор.

Что известно о SkyUp?Это украинская авиакомпания, основанная в июне 2017 года. Самолеты компании начали полеты с мая 2018 года. По состоянию на февраль 2019 года у компании пять воздушных судов – четыре Boeing 737-800 NG на 189 мест и один Boeing 737-700 NG на 149 мест. Авиакомпания осуществляет рейсы как на регулярной, так и на чартерной основе. Самолеты компании осуществляют рейсы на международные и внутриукраинские направления. В 2018 году пассажиропоток SkyUp Airlines составлял 442 тысяч пассажиров.