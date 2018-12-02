01:30
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Украинский паспорт в топ-30 мирового рейтинга, – Passport Index

      94 Читати новину українською
      Украинский паспорт
      Украинский паспорт / Фото из открытых источников

      Passport Index ежегодно формирует рейтинг всех стран мира, граждане которых владеют паспортами. Место в рейтинге зависит от результатов сравнения официальных государственных документов по принципу свободы доступа их обладателей к другим странам. Украинский паспорт в 2018 году занял 28 строчку.

      Об этом информировал сайт Passport Index.

      Читайте также: Полтора года безвиза: сколько раз за это время украинцы пересекли границу ЕС

      Первое место в рейтинге занимает паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. Вполне справедливо, ведь граждане ОАЭ могут посетить без виз 167 стран. До результата в 100% осталась только 31 страна. Впрочем, все шансы в следующем году догнать или опередить Эмираты имеют страны, находящиеся на втором месте – это Сингапур и Германия. Их граждане могут без виз смело ехать в 166 стран мира.

      Что такое Passport Index? Это ежегодный классификатор стран по принципу доступа их граждан к другим странам. Рейтинг составляет международная консалтинговая компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта ИАТА с 2006 года. Сейчас он содержит информацию из 219 стран и территорий мира. Индекс визовых ограничений высчитывается для всех стран, находящихся в базе данных ИАТА. Учитывается возможность визита взрослого гражданина страны в другие страны с возможностью пребывания там дольше трех дней. К слову, служебные или дипломатические паспорта не учитываются, как и другие типы документов, кроме паспорта.

      На третьей позиции одновременно Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки. Они тоже отстали только на один шаг – граждане этих стран могут беспрепятственно посетить 165 стран.


      Украинский паспорт – на 28 месте в мире

      Украинцы же имеют возможность посетить без виз 131 страну, из которых в 89 можно путешествовать полностью без виз, а в 42 – беспрепятственно оформить визу по факту прибытия. И еще для визита в 67 странах мира гражданину Украины нужно оформлять специальные разрешительные документы заранее.

      Читайте также: Порошенко объяснил, почему называл разные даты предоставления безвиза

      К слову, в топ-30 нет ни одной страны, кроме Украины, із территории бывшего СССР. Ближайший "преследователь" – Российская Федерация – заняла 38 место в рейтинге с возможностью безвизовых поездок ее граждан в 116 стран. Чуть дальше, на 39 месте со 115 странами – Грузия. Худшими же в рейтинге Passport Index стали Афганистан – 29 стран, Ирак – 32 страны, Пакистан – 35 стран, Сирия – 36 стран, и Сомали – 38 стран.

      Напомним, недавно 24 канал сообщал, что в ноябре 2018 Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины.

      Украинцы пользуются безвизовым режимом со странами ЕС уже почти полтора года, но никогда не лишнее напомнить, что обязательным условием для безвизовых путешествий является наличие у гражданина биометрического паспорта. Все, что стоит знать о его получении — в публикации 24 канала.

      Теги: рейтинги Безвизовый режим Новости Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 декабря: украинцев задержали в Грузии и повреждена Триумфальная арка
      2 декабря , 22:29 Главные новости 2 декабря: украинцев задержали в Грузии и повреждена Триумфальная арка
      283
      Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      2 декабря , 22:01 Українці допомагають Путіну, кому вигідний воєнний стан та стара нова війна: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1028
      Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      2 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: пираты Азовского моря и официальный дефицит соли
      971
      Военное положение в Украине и обыски СБУ в шикарном имении настоятеля Лавры – топ-5 видео недели
      2 декабря , 19:30 Военное положение в Украине и обыски СБУ в шикарном имении настоятеля Лавры – топ-5 видео недели
      694
      "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      2 декабря , 17:00 "Розправитися мовчки не вийде": в Україні створюють систему колективної безпеки
      Єгор Соболєв 1229
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Автокефалия для Украины: что должен утвердить Синод в Константинополе
       27 ноября , 15:23
      Нацбанк Украины отменил регистрацию WebMoney
       25 мая , 22:08
      Перемога vs. зрада, или "Вы г**но": Цыганков показал, что ему писал "верный" фанат Динамо из-за Аякса
       29 августа , 14:25
      В Израиле с 2030 года запретят продажу бензиновых и дизельных авто
       10 октября , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук