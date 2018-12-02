Украинский паспорт в топ-30 мирового рейтинга, – Passport Index

Passport Index ежегодно формирует рейтинг всех стран мира, граждане которых владеют паспортами. Место в рейтинге зависит от результатов сравнения официальных государственных документов по принципу свободы доступа их обладателей к другим странам. Украинский паспорт в 2018 году занял 28 строчку.

Об этом информировал сайт Passport Index.

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Первое место в рейтинге занимает паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. Вполне справедливо, ведь граждане ОАЭ могут посетить без виз 167 стран. До результата в 100% осталась только 31 страна. Впрочем, все шансы в следующем году догнать или опередить Эмираты имеют страны, находящиеся на втором месте – это Сингапур и Германия. Их граждане могут без виз смело ехать в 166 стран мира.

Что такое Passport Index? Это ежегодный классификатор стран по принципу доступа их граждан к другим странам. Рейтинг составляет международная консалтинговая компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта ИАТА с 2006 года. Сейчас он содержит информацию из 219 стран и территорий мира. Индекс визовых ограничений высчитывается для всех стран, находящихся в базе данных ИАТА. Учитывается возможность визита взрослого гражданина страны в другие страны с возможностью пребывания там дольше трех дней. К слову, служебные или дипломатические паспорта не учитываются, как и другие типы документов, кроме паспорта.

На третьей позиции одновременно Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки. Они тоже отстали только на один шаг – граждане этих стран могут беспрепятственно посетить 165 стран.





Украинский паспорт – на 28 месте в мире

Украинцы же имеют возможность посетить без виз 131 страну, из которых в 89 можно путешествовать полностью без виз, а в 42 – беспрепятственно оформить визу по факту прибытия. И еще для визита в 67 странах мира гражданину Украины нужно оформлять специальные разрешительные документы заранее.

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К слову, в топ-30 нет ни одной страны, кроме Украины, із территории бывшего СССР. Ближайший "преследователь" – Российская Федерация – заняла 38 место в рейтинге с возможностью безвизовых поездок ее граждан в 116 стран. Чуть дальше, на 39 месте со 115 странами – Грузия. Худшими же в рейтинге Passport Index стали Афганистан – 29 стран, Ирак – 32 страны, Пакистан – 35 стран, Сирия – 36 стран, и Сомали – 38 стран.

Напомним, недавно 24 канал сообщал, что в ноябре 2018 Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины.

Украинцы пользуются безвизовым режимом со странами ЕС уже почти полтора года, но никогда не лишнее напомнить, что обязательным условием для безвизовых путешествий является наличие у гражданина биометрического паспорта. Все, что стоит знать о его получении — в публикации 24 канала.