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      Український паспорт у топ-30 світового рейтингу, – Passport Index

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      Український паспорт
      Український паспорт / Фото з відкритих джерел

      Passport Index щороку формує рейтинг усіх країн світу, громадяни яких володіють паспортами. Місце у рейтингу залежить від результатів порівняння офіційних державних документів за принципом свободи доступу їх власників до інших країн. Український паспорт у 2018 році посів 28 сходинку.

      Про це інформував сайт Passport Index.

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      Перше місце в рейтингу займає паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів. Цілком справедливо, адже громадяни ОАЕ можуть відвідати без віз 167 країн. До результату у 100% залишилися тільки 31 країна. Утім, усі шанси наступного року наздогнати або й випередити Емірати мають країни, що перебувають на другому місці – це Сінгапур та Німеччина. Їхні громадяни можуть без використання віз сміливо їхати до 166 країн світу. 

      Що таке Passport Index? Це щорічний класифікатор країн за принципом доступу їх громадян до інших країн. Рейтинг укладає міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners спільно з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту ІАТА з 2006 року. Наразі він містить інформацію із 219 країн та територій світу. Індекс візових обмежень вираховується для усіх країн, які перебувають у базі даних ІАТА. Враховується можливість візиту дорослого громадянина країни до інших країн з можливістю перебування там довше за три дні. До слова, службові чи дипломатичні паспорти не враховуються, як і інші типи документів, окрім паспорта.

      На третій позиції одночасно Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Південна Корея та Сполучені Штати Америки. Вони відстали теж тільки на один крок – громадяни цих країн можуть безперешкодного відвідати 165 країн.


      Український паспорт – на 28 місці у світі

      Українці ж мають змогу відвідати без використання віз 131 країну, з яких у 89 країн можна подорожувати повністю без віз, а у 42 – без перешкод оформити візу за фактом прибуття. І ще для візиту у 67 країн світу громадянину України потрібно оформляти спеціальні дозвільні документи заздалегідь.

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      До слова, у топ-30 немає жодної країни, крім України, із теренів колишнього СРСР. Найближчий "переслідувач" – Російська Федерація – зайняла 38 місце в рейтингу з можливістю безвізових подорожей її громадян до 116 країн. Трішки далі, на 39 місці із 115 країнами – Грузія. Найгіршими же в рейтингу Passport Index стали Афганістан – 29 країн, Ірак – 32 країни, Пакистан – 35 країн, Сирія – 36 країн, та Сомалі – 38 країн.

      Нагадаємо, нещодавно 24 канал повідомляв, що у листопаді 2018 Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України.

      Українці користуються безвізовим режимом із країнами ЄС вже майже півтора року, але ніколи не зайве нагадати, що обов'язковою умовою для безвізових мандрів є наявність у громадянина біометричного паспорта. Все, що варто знати про його отримання — у публікації 24 каналу.

      Теги: Новини України Безвізовий режим Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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